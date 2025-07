Draganfly Aktie hebt weiter ab – jetzt mit 36 % Rally

Die Aktie des kanadischen Drohnenherstellers Draganfly sorgt erneut für Aufsehen. Nachdem die US-Streitkräfte die modulare Aufklärungsdrohne Commander3 XL in ihr Programm aufgenommen haben, hat sich der Kurs in wenigen Tagen massiv nach oben bewegt. Allein in der Spitze legte die Aktie um rund 36 Prozent zu und unterstreicht damit das neue Momentum rund um das Unternehmen. Was vor Kurzem noch als spekulativer Microcap galt, rückt durch diesen Pentagon-Vertrag in den Fokus institutioneller Beobachtung und weckt Fantasie für deutlich mehr.

Auch technologisch entwickelt sich das Unternehmen konsequent weiter. Tests mit der US-Armee verliefen zuletzt erfolgreich, insbesondere in Verbindung mit dem sogenannten DROPS-System – einer modularen Erweiterung für flexible Einsatzzwecke. Die Integration in militärische Übungen mit Echtzeit-Kommunikation und Luftunterstützung zeigt, dass Draganfly mehr sein will als ein Nischenanbieter. Es geht um eine neue Generation von taktischen, einsetzbaren, interoperablen Drohnenplattformen.

Finanziell hat das Unternehmen sich im Juni frisches Kapital beschafft. Die Kapitalerhöhung um rund 13 Millionen US-Dollar erfolgte zu einem moderaten Preis und schuf nicht nur operative Sicherheit, sondern auch die Grundlage für weitere Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten. Zwar reagierte der Markt zunächst mit einem Rücksetzer, doch der jüngste Kurssprung hat diesen Effekt nicht nur ausgeglichen, sondern neue Impulse gesetzt.

Die Bewertung bleibt ambitioniert, vor allem, weil das Unternehmen noch keine nachhaltigen Gewinne erzielt. Doch genau darin liegt auch das spekulative Potenzial: Mit jedem Schritt näher an verlässliche Umsätze mit staatlichen Auftraggebern steigt die Chance, dass aus einem Nischenwert ein strategisch wichtiger Anbieter wird. Noch ist es ein Small Cap. Doch die Richtung stimmt und in einer Zeit, in der staatliche Rüstungsbudgets weltweit ausgeweitet werden, könnte Draganflys Technologie zu einem relevanten Puzzlestück in der taktischen Luftraumkontrolle avancieren.

Wer investiert, muss Schwankungen aushalten können, doch wer früh dabei ist, könnte hier einen der spannendsten Newcomer im Verteidigungs- und Drohnensegment begleiten. Die ersten Signale aus Washington und vom Markt sprechen jedenfalls dafür, dass diese Story noch nicht auserzählt ist.