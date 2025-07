Fed-Mitglied Williams pocht auf Unabhängigkeit der Notenbank

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Präsident der New Yorker Zentralbank und Mitglied der US-Notenbank Fed, John Williams, hat vor dem Hintergrund mehrfacher scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump an Fed-Chef Jerome Powell die Unabhängigkeit der Zentralbank betont. Nach einer Rede in New York hob Williams am späten Mittwochabend vor Reportern die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank für die US-Wirtschaft hervor. Eine unabhängige Notenbank würde für das Land bessere Ergebnisse in Bezug auf Preisstabilität und wirtschaftliche Stabilität liefern, sagte Williams.

Allerdings lehnte Williams es ab, direkt auf Medienberichte von Mittwoch einzugehen, denen zufolge Präsident Trump eine schnelle Entlassung von Powell als Präsident der US-Notenbank Fed anstrebe. Trump hatte diese später dementiert. An den Finanzmärkten war es zeitweise zu deutlichen Kursbewegungen gekommen, die die Nervosität der Investoren zeigten.