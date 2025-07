Darum sollten Sie diese Dividendenaktie jetzt kaufen!

Das sorgt für ein anhaltendes Unternehmenswachstum und stetig steigende Mieteinkünfte, die der Konzern an seine Investoren ausschütten kann. Prologis zahlt so eine seit 11 Jahren ununterbrochen wachsende Dividende. Gegenwärtig beträgt die Ausschüttungsrendite 3,7 Prozent.

Von Immobilienkrise ist hier keine Spur

Am Mittwoch hat das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorgelegt. Dieser hat den langfristigen Wachstumskurs bestätigt – das sollte Anlegerinnen und Anleger, die noch nicht investiert sind, jetzt ermutigen, sich hier zu beteiligen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 9,0 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 160 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Auch bei den Funds from Operation (FFO) wusste Prologis mit 1,46 US-Dollar je Anteil zu überzeugen. Hier wurden die Prognosen um 4 Cent übertroffen. Der Betriebsgewinn nach standardisierter Rechnungslegung GAAP lag mit 0,71 US-Dollar pro Aktie ebenfalls über den Erwartungen.

Anhaltend hohe Nachfrage – auch nach Datenzentren

Für das starke Abschneiden machte Verwaltungsratschef Daniel Letter vor allem die starke Leasing-Aktivität verantwortlich, die ein "historisch hohes Niveau" erreicht habe. Dabei zeigte er sich zuversichtlich für die Zukunft: "Was wir von unseren Kunden hören, insbesondere den größeren, ist klar: Sie planen, engagieren sich und sind zunehmend bereit zu handeln."

Dabei verwies CEO Hamid Moghadam vor allem auch auf eine hohe Nachfrage nach schlüsselfertigen Datenzentren, wo sich das Unternehmen zuletzt verstärkt engagiert hat.

Management hebt Prognose an

Seine Zuversicht brachte das Management mit einer Prognoseanhebung zum Ausdruck. Bei vielen Kennziffern, darunter der Belegungsquote und der pro Immobilie erzielten Profitabilität wurde der Ausblick nach oben angepasst.

Auch die FFO-Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben. Bislang erwartete Prologis Mieteinkünfte in Höhe von 5,61 bis 5,81 US-Dollar je Aktie, das entspricht einer Midpoint-Guidance von 5,73 US-Dollar. Diese wurde nun um 5 Cent auf 5,78 US-Dollar angehoben. Analystinnen und Analysten hatten lediglich mit 5,74 US-Dollar pro Anteilsschein gerechnet.

Außerdem will das Unternehmen verstärkt neue Immobilien erwerben und hat seine Investitionsprognose daher sowohl für Neubauten als auch für Zukäufe um insgesamt eine Milliarde US-Dollar angehoben.

Aktie steigt, prallt aber an der 200-Tage-Linie ab

Am Markt kamen die Zahlen hervorragend an. Die Aktie eröffnete mit Kursgewinnen von mehr als vier Prozent. Allerdings setzten an der bei 111,83 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie Gewinnmitnahmen ein, sodass Prologis zum Ende des Handelstages nur ein Plus von 1,4 Prozent halten konnte.

Angesichts anhaltend hoher Anleiherenditen, die für Immobilienaktien Gegenwind bedeuten, da sie einerseits für höhere Finanzierungskosten sorgen und andererseits zur Dividende der Unternehmen treten, ist die Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten mit einem Minus von 9,3 Prozent enttäuschend gewesen.

Fazit: Hier stimmt der Preis!

Genau dieser Umstand sorgt jedoch für eine attraktive Einstiegschance. Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist die Aktie mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 19,1 bewertet. Das ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt (13,0) zugegeben nicht günstig, der Bewertungsaufschlag ist aufgrund des überdurchschnittlich hohen Wachstums und der Qualität des Unternehmens gerechtfertigt.

Die lange unterdurchschnittliche Dividendenrendite hat aufgrund der Kombination aus Dividendenwachstum einerseits und stagnierender Kursentwicklung andererseits aufholen können und nähert sich mit 3,72 Prozent dem Mittel der Branche von 4,84 Prozent an. Damit bietet die Prologis-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau eine werthaltige Anlage für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prologis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 95,45EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.