Trump will Rohrzucker in Cola – Maissirup-Aktien im freien Fall

US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social verkündet, dass Coca-Cola künftig Rohrzucker statt Maissirup in seinen Cola-Produkten für den US-Markt verwenden werde. In einem Beitrag schrieb Trump: "Ich habe mit Coca-Cola gesprochen und sie haben zugestimmt, echten Rohrzucker in Cola in den USA zu verwenden. Ich möchte allen Verantwortlichen bei Coca-Cola danken."

Diese Nachricht sorgte für Bewegungen an den Märkten: Die Aktien des Maissirup-Herstellers Archer-Daniels-Midland fielen im nachbörslichen Handel in New York um bis zu 8 Prozent. Die Aktien von Coca-Cola blieben nahezu unverändert.

Derzeit verkauft Coca-Cola bereits eine Version seiner Cola mit Rohrzucker in Mexiko. Ob jedoch alle US-Produkte auf Rohrzucker umgestellt werden, wollte das Unternehmen noch nicht bestätigen. Weitere Informationen sollen am 22. Juli im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen bekannt gegeben werden.

Derzeit enthält die klassische Cola von Coca-Cola in den USA Hochfruktosemaissirup, einen Süßstoff, der aus Mais gewonnen wird. Dieser ist weit verbreitet, da er preiswerter und in der Lagerung stabiler ist als normaler Zucker. Laut der Cleveland Clinic wird Hochfruktosemaissirup oft in verarbeiteten Lebensmitteln verwendet, da er süßer und günstiger ist.

Robert F. Kennedy Jr., US-Minister für Gesundheit und menschliche Dienste, hat wiederholt auf die Gesundheitsrisiken von hochverarbeiteten Lebensmitteln hingewiesen, die häufig diesen Süßstoff enthalten. Er kritisiert: "Hochfruktosemaissirup ist überall" und trägt seiner Meinung nach zur schlechten Gesundheit der Amerikaner bei.

John Bode, der Präsident der Corn Refiners Association, kritisierte die Entscheidung, Hochfruktosemaissirup durch Rohrzucker zu ersetzen. Er wies darauf hin, dass dies negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der US-amerikanischen Lebensmittelindustrie und auf die Einkommen von Landwirten haben könnte. Zudem würde der Zuckerimport steigen, ohne dass es gesundheitliche Vorteile gäbe.

Trump, der dafür bekannt ist, Diet Coke zu trinken, das mit Aspartam gesüßt wird, hat Coca-Cola in der Vergangenheit immer wieder unterstützt. CEO James Quincey hatte ihm zur Amtseinführung dieses Jahres eine personalisierte Flasche Diet Coke überreicht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion