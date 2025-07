Wie Versicherer ihre Kernsysteme neu ausrichten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Kernversicherungssysteme von Sach-, Haftpflicht-,

Unfall- und Kfz-Versicherungen befinden sich in einer massiven

Veränderungsphase: Über 80 Prozent der Versicherer planen Initiativen zur

Transformation oder haben diesen Prozess sogar bereits begonnen, so eine Studie

der Management- und Technologieberatung BearingPoint, die als umfangreichste

Studie zu SHUK-Kernsystemen des deutschen Versicherungsmarktes gilt.

Effizienzsteigerung ist der Haupttreiber des Wandels. Konsolidierung des Marktes

wird erwartet.



In der Optik steht es je nach Blickwinkel für unterschiedlich generierte Muster:

das Kaleidoskop. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint nutzt das

optische Gerät im übertragenen Sinn für die Vielfalt möglicher Analysen und hat

daher seinen aktuellen Versicherungsbericht "Kaleidoscope for Insurance"

genannt. Insgesamt 274 Implementierungen von Kernsystemen für Sach-,

Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherungen (SHUK) hat das Team um Partner

Thorsten Vogel unter die Lupe genommen. In diesen werden rund 80 Prozent der

gesamten SHUK-Bruttobeiträge in Deutschland verwaltet.









Ob Power Player , Standard Player , Nischen Player oder Digital Player - die

Studie benennt Effizienzsteigerungen bei Kernprozessen als Haupttreiber der

Transformation. Von den Befragten sehen 91 Prozent Themen wie Automation und

Prozesseffizienz als zentrale Zukunftsherausforderungen. Ein schnelleres

Time-to-Market für neue Produkte und die Verfügbarkeit von Fachkräften in

Kombination mit aktuell veralteten Technologien werden als weitere wesentliche

Treiber des Wandels benannt. Der in den vergangenen Jahren stetig gewachsene

Effizienzdruck hängt aus Sicht der Befragten vor allem mit einem erhöhtem

Schadensaufkommen zusammen - in der Folge von wetterbedingten

Schadensereignissen, größeren Schadenssummen, Unsicherheiten auf den

Kapitalmärkten und dem Fachkräftemangel.



"Die Ergebnisse unserer Studie unterstreichen, dass die Modernisierung der

Kernsysteme in turbulenten Zeiten als wichtige Grundlage der zukünftigen

Ausrichtung von Versicherern gesehen wird", so Thorsten Vogel, Partner bei

BearingPoint und verantwortlich für die Studie. "Der Fokus vieler

Versicherungen, die sich bereits aktiv mit der Zukunft ihrer SHUK-Kernsysteme

auseinandersetzen, liegt dabei klar auf Effizienz, Agilität und der optimalen

Nutzung von Daten. Wir sind überzeugt, in unserer Kaleidoskop-Studie einen

umfassenden und tiefgehenden Ansatz gewählt zu haben, der bestehende Datenlücken





