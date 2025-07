Coinbase bringt Stablecoin-Super-App auf den Markt!

"Base App" soll neue Zielgruppen in die Kryptoökonomie bringen

Mit dem Launch der neuen "Base App" stellt Coinbase heute die Weichen für eine tiefgreifende Transformation seines Geschäftsmodells – und möglicherweise der gesamten Kryptoindustrie. Die App vereint Trading, Wallet-Funktionen, Messaging, soziale Medien und eine Stablecoin-basierte Express-Zahlungsinfrastruktur in einem Produkt – und tritt damit in Konkurrenz zu Tech-Giganten wie Meta, X und sogar chinesischen Super-Apps wie WeChat.

Coinbase hat sich mit der Base App das Ziel gesetzt, über den Krypto-Handel hinauszugehen und eine breite Verbraucherschicht zu erschließen, die bisher wenig Berührungspunkte mit digitalen Assets hatte. Statt nur zu traden, sollen Nutzer chatten, bezahlen, Mini-Apps nutzen und Inhalte monetarisieren – alles innerhalb einer einzigen Anwendung, betrieben auf der firmeneigenen Ethereum-basierten Blockchain "Base".

Während sogenannte "Super Apps" in Asien längst fester Bestandteil des Alltags sind, scheiterten in Europa und den USA bislang alle ernstzunehmenden Versuche an Fragmentierung, Datenschutzbedenken und regulatorischen Hürden. Doch Coinbase glaubt, mit seiner dezentralen Architektur, den jüngsten regulatorischen Fortschritten und wachsender Akzeptanz von Stablecoins nun den richtigen Zeitpunkt erwischt zu haben.

Stablecoin-Zahlungen im Zentrum – Base Pay und Shopify-Partnerschaft

Herzstück der neuen Plattform ist die Payment-Infrastruktur "Base Pay". Entwickelt in Zusammenarbeit mit Shopify, ermöglicht sie schnelle Ein-Klick-Zahlungen mit dem Stablecoin USDC – online wie offline. Bereits jetzt ist Base Pay für zehntausende Shopify-Händler freigeschaltet. Bis Jahresende soll die Funktion über Tap-to-Pay auch in stationären Geschäften verfügbar sein. US-amerikanische Nutzer erhalten zusätzlich 1 Prozent Cashback beim Bezahlen mit USDC.

CEO Brian Armstrong betonte, dass dies Teil der langfristigen Vision sei, Coinbase zur "weltweit führenden Finanzdienstleistungsplattform" auszubauen – und USDC zur globalen Stablecoin-Nummer-1 zu machen.

Politischer Rückenwind – aber Unsicherheiten bleiben

Der Launch fällt in eine Woche, in der das politische Umfeld für Krypto ebenfalls Schlagzeilen macht. In Washington kämpfen Republikaner um die Verabschiedung gleich dreier bedeutender Gesetzesinitiativen zur Krypto-Regulierung: dem GENIUS Act, dem CLARITY Act und einem Gesetz zur Verhinderung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) der Federal Reserve.

Nach zähem Ringen und einem beispiellosen zehnstündigen Stillstand im Repräsentantenhaus gelang es in der Nacht auf Donnerstag, die Debattenregeln für die Gesetze knapp zu verabschieden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion