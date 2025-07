BIHK-Präsident Lutz will nicht Baywa-Sündenbock sein

xXcelaratorXx schrieb 03.07.25, 13:37

BayWa gab heute per adhoc bekannt, dass ihr das Eigenkapital vollständig abhanden gekommen sei (EQS-Adhoc: BayWa AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 Aktiengesetz - keine Auswirkung auf die Umsetzung des Sanierungskonzepts (deutsch); Do, 03.07.25 09:23· Uhr, Quelle: dpa-AFX)



Da stellen sich einem ja sofort ein paar Fragen



Ad-hoc gemeldet muss ja werden, sobald der Konzern Kenntnis von maßgeblich den Aktienkurs beeinflussenden Fakten erlangt hat. Dazu meine Überlegung:



Am Abend des 1.7. kam die Nachricht zur geplanten KE. Die mag jetzt unabhängig von diesem bilanziellen Schlamassel bereits ausverhandelt worden sein, der enge zeitliche Ablauf der beiden ad-hoc Meldungen in dieser Woche ist aber schon auffällig. In dem Zusammenhang fällt natürlich auch auf, dass die KE zwar in der Nähe des Nennwerts der alten Aktien erfolgt, das Agio aber immerhin 9% beträgt. Warum?



BayWa plant am 10.7.2025 des Geschäftsbericht für's Jahr 2024 zu veröffentlichen. Bei einem Konzern in dieser Größenordnung ist das sicherlich mit jeder Menge Vorarbeiten verbunden, zumal ja auch ein Wirtschaftsprüfer das Zahlenwerk vor Veröffentlichung testieren muss. Da verwundert es mich schon, dass der massive Schwund beim Eigenkapital erst jetzt (3.7.2025) aufgefallen ist. Naja, kann wahrscheinlich mal passieren. Trotzdem: wieso erst jetzt?