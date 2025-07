GameStop-Vibes: Das ist der neue Meme-Highflyer der Kleinanleger

Auf der Plattform Stocktwits schnellten die Aufrufe für den Ticker von Opendoor zwischen Montag und Dienstag um 400 Prozent nach oben – mit weiterem Anstieg am Mittwoch. Auch auf Reddit, insbesondere im Subreddit WallStreetBets, nahm die Diskussion rasant zu. Screenshots von Positionen, spekulative Analysen und alte Due-Diligence-Beiträge befeuerten den Hype.

Die Aktie von Opendoor Technologies hat sich innerhalb der letzten fünf Tage um mehr als 100 Prozent verteuert – ausgelöst durch eine massive Welle von Kaufinteresse aus der Privatanleger-Community. Laut FactSet stieg die Aktie angetrieben von einem Rekordvolumen an bullischen Call-Optionen, einem historischen Handelsvolumen und einem explosionsartigen Anstieg der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Für Tom Bruni von Stocktwits steht fest: "Meme-Aktien sind nicht verschwunden, sie nehmen nur je nach Marktumfeld unterschiedliche Formen an." Das Muster erinnere stark an frühere Rallyes rund um GameStop und AMC. Die Short-Quote von über 25 Prozent des Streubesitzes Ende Juni trug zusätzlich zur Rallye bei – ein klassisches Short-Squeeze-Szenario.

Ein zentraler Impulsgeber: Eric Jackson, Gründer von EMJ Capital, hatte sich auf X öffentlich zu Opendoor bekannt. Gegenüber MarketWatch sagte er: "Ich glaube, die meisten Privatanleger haben sich schon vor einiger Zeit von den [Magnificent Seven] abgewendet." Er sehe bei Opendoor das Potenzial für eine Kursvervielfachung: "Ich gehe davon aus, dass die Aktie in ein oder zwei Jahren bei über 80 US-Dollar steht." Den US-Handel am Mittwoch beendeten die Titel bei 1,49 US-Dollar.

Der spekulative Charakter bleibt jedoch nicht zu übersehen. Seit dem Börsengang per SPAC im Dezember 2020 hat Opendoor kein profitables Jahr vorgelegt. Dennoch gab es im Mai einen kleinen Kursanstieg, nachdem der Verlust im ersten Quartal geringer als erwartet ausfiel. MarketWatch führt das Unternehmen weiterhin auf seiner Liste der spekulativsten US-Aktien.

Bruni warnt, dass der aktuelle Anstieg offenbar von heißem Geld getrieben sei, das auf den nächsten Momentum-Trade spekuliert. Dennoch zeigt das Beispiel, dass sich Kleinanleger weiterhin gezielt auf stark geshortete Small Caps stürzen – in der Hoffnung auf das nächste große Comeback.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion