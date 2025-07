JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe mit ihrem Nettogewinn die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag. Die Nettozinserträge seien etwas geringer als erwartet ausgefallen, während Gebühren und bereinigte Kosten den Erwartungen entsprochen hätten. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 12,04EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.



