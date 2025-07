117 0 Kommentare The Platform Group AG: Französischer Luxusmarkt boomt!

Die Übernahme von Joli Closet durch The Platform Group AG markiert einen Meilenstein im Luxus-Segment. Mit über 220.000 gelisteten Luxusartikeln und der Integration weiterer Plattformen wird das Angebot massiv erweitert. Louis Vuitton, Rolex und Chanel sind nur einige der Top-Marken, die das zukünftige Portfolio prägen werden. The Platform Group AG strebt eine Steigerung des Angebots um 50 % an und erzielte 2024 beeindruckende Umsätze.

