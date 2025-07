Rückgang der Geburtenziffer schwächte sich 2024 deutlich ab

WIESBADEN (ots) -



- Geburtenziffer 2024 mit 1,35 Kindern je Frau um 2 % niedriger als im Vorjahr

- Höchste Geburtenziffer 2024 in Niedersachsen mit 1,42 Kindern je Frau,

niedrigste in Berlin mit 1,21 Kindern je Frau

- Geburtenziffer der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit so niedrig wie

zuletzt vor 30 Jahren



Die zusammengefasste Geburtenziffer, oft als Geburtenrate bezeichnet, ist 2024

auf 1,35 Kinder je Frau gesunken. Sie war damit um 2 % niedriger als im Jahr

2023, in dem die Geburtenziffer unter Berücksichtigung der korrigierten

Bevölkerungszahl des Zensus 2022 1,38 Kinder je Frau betrug. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, verlangsamte sich damit der

Rückgang im Jahr 2024 deutlich. In den Jahren 2022 und 2023 war die

Geburtenziffer gegenüber dem Vorjahr um 8 % beziehungsweise um 7 % gesunken.





Im Jahr 2024 kamen in Deutschland 677 117 Kinder zur Welt. Damit nahm die Zahlder Geburten um 15 872 oder ebenfalls 2 % im Vergleich zum Vorjahr ab (2023: 692989 Neugeborene).Höchste Geburtenziffer in Niedersachsen mit 1,42 Kindern je FrauIn den Bundesländern lag die zusammengefasste Geburtenziffer 2024 zwischen 1,21in Berlin und 1,42 in Niedersachsen. Die Geburtenhäufigkeit in den östlichenFlächenländern war mit 1,27 Kindern je Frau deutlich geringer als in denwestlichen Bundesländern mit 1,38 Kindern je Frau. Am höchsten in den östlichenBundesländern war die Geburtenziffer in Brandenburg mit 1,34 Kindern je Frau.Im Vergleich zum Vorjahr sank die Geburtenziffer im Jahr 2024 in allenBundesländern. Den stärksten Rückgang verzeichnete Thüringen. Hier ging dieGeburtenziffer um 7 % von 1,33 Kindern je Frau im Jahr 2023 auf 1,24 im Jahr2024 zurück. Am geringsten sank sie in Baden-Württemberg: um 1 % von 1,41Kindern je Frau im Jahr 2023 auf 1,39 im Jahr 2024.Geburtenziffer der deutschen Frauen sank auf das Niveau des Jahres 1996Die zusammengefasste Geburtenziffer der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeitsank 2024 auf 1,23 Kinder je Frau. Eine ähnlich niedrige Geburtenhäufigkeitwurde bei den deutschen Frauen zuletzt vor knapp 30 Jahren im Jahr 1996 gemessen(1,22 Kinder je Frau). Besonders spürbar war der Rückgang der Geburtenziffergegenüber dem Vorjahr mit -8 % im Jahr 2022 und mit -7 % im Jahr 2023. Im Jahr2024 sank sie dagegen nur noch um 3 %.Die zusammengefasste Geburtenziffer der Frauen mit ausländischerStaatsangehörigkeit betrug 1,84 Kinder je Frau im Jahr 2024 und war damit 2 %niedriger als im Vorjahr. Die Geburtenhäufigkeit der ausländischen Frauen geht