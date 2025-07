robominds zieht positive Bilanz / Hohe Nachfrage nach praxistauglichen KI-Lösungen (FOTO)

München (ots) - Nicht nur konnte die Automatica dieses Jahr mit 47.500 Besuchern

einen neuen Rekord verzeichnen - auch am Stand von robominds hat man so viele

Fachbesucher wie noch nie begrüßt. Den seit Jahren rasant steigenden Bedarf an

flexibler Automatisierung in der Industrie traf das Software-Unternehmen dabei

punktgenau. Gemeinsam mit Stäubli Robotics begeisterten die durch enge

Kooperation verbundenen Unternehmen mit Live-Demos zu KI-Robotik.



Tobias Rietzler, CEO von robominds, erläutert den aktuellen Bedarf genauer:

"Anwender aus der Industrie verfügen inzwischen über Basiswissen im Bereich

Künstliche Intelligenz und suchen jetzt nach innovativen Lösungen, die

unstrukturierte Prozesse einfach beherrschbar machen. Wir helfen dabei, diese

Potenziale zu identifizieren und zu verwirklichen."





Unter dem Motto "Roboter lernen denken" liefert robobrain® die Antwort auf eine

Vielzahl solcher komplexen Herausforderungen. Durch die Anwendung von KI in der

Programmierung sind einmal entwickelte Lösungen jetzt lernfähig und somit

langfristig flexibel einsetzbar - und bleiben dabei robust und präzise. Bereits

bei Produkten mit kleinster Stückzahl lassen sich KI-gestützte Lösungen

einsetzen. Entsprechende Roboter müssen nicht vollkommen neu trainiert werden,

wenn sich das Produkt verändert, sondern passen sich an.



Pakethandling-Roboter als Hauptattraktion am Stand von Stäubli



Eine eindrucksvolle Live-Demo eines solchen Anwendungsfalls aus der Logistik

konnten Besucher der diesjährigen Automatica als Hauptattraktion am Stand von

Stäubli erleben. Der mit verschiedensten Versandkartons beladene Mobilroboter

PF3 fährt dabei unter ein Portal mit einem deckenmontierten TX2-160L, einem

Stäubli-Sechsachser. Der Roboter erkennt dank robobrain® die verschiedenen

Pakete, greift sie zielsicher und sortiert sie zum internen Weitertransport

zügig auf Fördersystemen in die jeweils gewünschte Ablage. Der PF3 kann dabei

mit dem TX2-160L kommunizieren und somit einen reibungslosen Ablauf mit immer

neuen Paketen gewährleisten.



KI-Robotik war noch nie so zugänglich für Anwender



Der genutzte Sechsachser kann unter anderem auch von fachfremden Anwendern mit

VAL-Blocks programmiert werden, der grafischen Bedienoberfläche von Stäubli. In

Kombination mit den KI-Skills von robominds ist das System jetzt noch

zugänglicher und einfacher zu nutzen.



Am Stand von robominds konnte außerdem live getestet werden, wie adaptiv das

robobrain® auf bisher unbekannte Picking-Aufgaben reagiert: Der Besucher konnte

einen beliebigen Gegenstand ablegen, woraufhin ein Greifer ihn augenblicklich in

eine Kiste legte. Ebenfalls beeindruckend: Der von robominds gezeigte

Speed-Picking-Showcase mit einem hochdynamischen Stäubli-Roboter, der mithilfe

von KI-gestützter Objekterkennung in Echtzeit konstant 2.000 Picks pro Stunde

erreicht.



"Die Industrie braucht skalierbare, adaptive Systeme statt starrer

Automatisierung und robominds liefert mit dem robobrain® hier die perfekte

Plattform. Mit der KI-gestützten Robotik lassen sich völlig neue

Anwendungsbereiche erschließen, insbesondere dort, wo es um kleine Losgrößen bei

hoher Variantenvielfalt geht", betont Peter Pühringer, Geschäftsführer von

Stäubli Robotics Bayreuth.



