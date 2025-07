Wie die Frequentis AG sichere Entscheidungsgrundlagen schafft

Frequentis’ Ziel: Ein sicherer und koordinierter Luftraum

Das erschreckende Beispiel der Ukraine zeigt tagtäglich, dass die Kriegsführung aktuell ganz andere Dimensionen als früher einnimmt. Denn viele Manöver geschehen über Drohneneinsätze in der Luft, am Boden und sogar im Wasser. Mit der wachsenden Anzahl an Drohnen entstehen neue Anforderungen an die Sicherheit im Luftraum. Denn im Unterschied zu herkömmlichen Luftfahrzeugen bewegen sich Drohnen oft in Höhen, die weder eindeutig zivil noch ausschließlich militärisch kontrolliert sind. Das führt zu komplexen Überlappungen – insbesondere dort, wo die klassische Luftfahrt und neue Drohnenanwendungen aufeinandertreffen.

Der Technologieführer im Bereich sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme, die österreichische Frequentis AG (WKN: A2PHG5, ISIN: ATFREQUENT09), fokussiert sich deshalb zunehmend auf die sichere Integration von Drohnen in kontrollierten Lufträumen. Ziel ist es, Risiken zu minimieren, Kollisionen zu verhindern und gleichzeitig den Informationsfluss zwischen Drohne, Betreiber, Flugsicherung und Verteidigung effizient zu gestalten.

Technologie für zivile und militärische Nutzung

Hierzu entwickelt und implementiert das Unternehmen Systeme, die sowohl zivilen Nutzen stiften – etwa in der Bergrettung oder bei Naturkatastrophen – als auch militärische Anforderungen erfüllen. In Österreich etwa helfen Frequentis’ Lösungen dabei, automatisierte Genehmigungen für Drohnenflüge im zivilen Umfeld zu ermöglichen – inklusive einer integrierten Risikoanalyse. Zentrale Aspekte sind hierbei die Entlastung der Flugsicherung und die Verbesserung der Transparenz im Luftraum.

Des Weiteren übernehmen Drohnen zunehmend auch die Rolle intelligenter Sensorplattformen: sei es bei der Inspektion von Bahnstrecken nach Erdrutschen, der Suche nach vermissten Personen in den Bergen oder der Lagebeurteilung nach Naturkatastrophen. Die Fähigkeit, Informationen in Echtzeit zu sammeln und sicher an Bodenstationen zu übertragen, ist hier entscheidend, da es bei Rettungseinsätzen um schnelle Entscheidungen geht.