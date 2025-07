Trump: Powell-Entlassung und Epstein - Rauch und Feuer!

Wo Rauch ist, ist auch Feuer: das gilt bei Donald Trump wahrscheinlich sowohl in Sachen Entlassung von Fed-Chef Powell als auch in Sachen Epstein. Zwar hat gestern Trump eine unmittelbare Entlassung von Powell dementiert, aber das könnte eine Art Test-Ballon gewesen sein, um die Markt-Reaktion zu checken. Inzwischen sind mit Williams und Bostic zwei wichtige Fed-Mitglieder Powell zur Seite gesprungen: die Zölle würden die Inflation deutlich nach oben bringen. In Sachen Epstein hat Trump nun die Chef-Ermittlerin Comey gefeuert - das verschärft den Eklat weiter, in den nun auch Elon Musk wieder aktiv eingreift. Die US-Innenpolitik dürfte bald Markt-relevant werden..

Hinweise aus Video: