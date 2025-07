Neue Marke BEST PLACE ZABEL entsteht (FOTO)

Berlin (ots) - Best Place, Marktführer für den strukturierten Vertrieb

hochwertiger Neubauprojekte sowie Privatisierung, setzt seine Expansion durch

eine strategische Beteiligung am etablierten Immobilienberater Zabel, einem der

deutschlandweit führenden Experten für die individuelle Käuferbetreuung bei

exklusiven Bestandsimmobilien, fort. Die neue Gesellschaft wird unter dem Namen

"Best Place Zabel" firmieren.



Best Place ist bekannt für die erfolgreiche Vermarktung exklusiver

Neubauprojekte und eine ganzheitliche Beratung führender Bauträger in der

Assetklasse Wohnen. Durch seine fokussierte Vertriebsstrategie hat sich Best

Place insbesondere im Segment hochwertiger Eigentumswohnungen in City-Lagen eine

herausragende Marktposition erarbeitet. Das Unternehmen besitzt ein

Niederlassungsnetzwerk in strategischen Metropolen wie Frankfurt, München und

demnächst Hamburg, mit der Hauptzentrale in Berlin. Zusätzlich verfügt es über

internationale Präsenz, etwa mit eigenen Standorten in Spanien und weiteren

Ländern. Best Place ist Winner der International Property Awards 2025 als

weltweit führendes Immobilienunternehmen.







Betreuung anspruchsvoller Käufer und Verkäufer einzigartiger Wohnimmobilien in

den absoluten Premium-Lagen, sowohl national als auch international. Das

inhabergeführte Unternehmen unterstützt seine Klienten sowohl beim Erwerb

exklusiver Wohnsitze - beispielsweise einer Villa am Berliner Wannsee - als auch

beim Erwerb gehobener

Paris. Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Zabel steht dabei die gezielte,

marktweite Recherche sowie der exklusive Zugang zu den begehrtesten

Wohnstandorten weltweit, ermöglicht durch sein globales Netzwerk.



Mit der Gründung von Best Place Zabel entsteht eine Symbiose, von der beide

Partner und ihre jeweiligen Kundengruppen erheblich profitieren werden. Best

Place Zabel wird zum starken Marktplayer auf dem Gebiet des Zweitverkaufs.

Darüber hinaus erweitert Best Place durch die Übernahme der zuvor vom englischen

Maklerhaus Savills gehaltenen Zabel-Anteile seinen Zugang zu einer exklusiven

Käuferschicht im High-End-Segment und stärkt damit sein Profil im Markt. Für

Zabel wiederum bedeutet der Zusammenschluss einen strategisch wertvollen

Produktzugriff auf hochwertige Neubauprojekte an den wichtigsten deutschen

Standorten - ein Angebot, das das Portfolio ideal ergänzt und abrundet.



Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place: "Die strategische Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Zabel ist ein renommiertes Maklerhaus und spezialisiert auf die persönlicheBetreuung anspruchsvoller Käufer und Verkäufer einzigartiger Wohnimmobilien inden absoluten Premium-Lagen, sowohl national als auch international. Dasinhabergeführte Unternehmen unterstützt seine Klienten sowohl beim Erwerbexklusiver Wohnsitze - beispielsweise einer Villa am Berliner Wannsee - als auchbeim Erwerb gehobener Immobilien im Ausland, etwa in Barcelona, London oderParis. Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Zabel steht dabei die gezielte,marktweite Recherche sowie der exklusive Zugang zu den begehrtestenWohnstandorten weltweit, ermöglicht durch sein globales Netzwerk.Mit der Gründung von Best Place Zabel entsteht eine Symbiose, von der beidePartner und ihre jeweiligen Kundengruppen erheblich profitieren werden. BestPlace Zabel wird zum starken Marktplayer auf dem Gebiet des Zweitverkaufs.Darüber hinaus erweitert Best Place durch die Übernahme der zuvor vom englischenMaklerhaus Savills gehaltenen Zabel-Anteile seinen Zugang zu einer exklusivenKäuferschicht im High-End-Segment und stärkt damit sein Profil im Markt. FürZabel wiederum bedeutet der Zusammenschluss einen strategisch wertvollenProduktzugriff auf hochwertige Neubauprojekte an den wichtigsten deutschenStandorten - ein Angebot, das das Portfolio ideal ergänzt und abrundet.Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place: "Die strategische