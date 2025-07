Avemio: Wandel zum Medientechnologiekonzern

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024 (per 31.12.) die aktuell laufende Transformation zu einem Medientechnologiekonzern dargestellt. In der Folge bestätigen die Analysten das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten liege der strategische Fokus klar auf dem Ausbau des margenstarken Digitalgeschäfts. Die Einführung digitaler Produkte solle insbesondere ab dem kommenden Geschäftsjahr zu einem Bedeutungsgewinn der Digitalumsätze führen. Im Rahmen des GBC-Investors-Call am 8. Juli 2025 habe der Avemio-CEO Ralf Pfeffer die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens ausführlich präsentiert. Mit der Gründung der ObviousFuture und der Übernahme der MoovIT-Gruppe in den Jahren 2022 und 2023 sei bereits die Grundlage für den Wandel vom marktführenden Handelsunternehmen zum Medientechnologiekonzern geschaffen worden. Dabei habe das Management erreicht, zwei bemerkenswerte Innovationszentren zu schaffen und die technologische Kompetenz in den Bereichen Cloud und KI signifikant zu stärken. Im Rahmen einer Researchstudie vor dem Investors Call hat das Analystenteam eine Aktualisierung der Unternehmensbewertung unter Einbeziehung der Digitalisierungsstrategie vorgenommen und bei einem Kursziel von 15,00 Euro das Rating „kaufen“ vergeben.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.07.2025, 10:30 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 15,00 Euro