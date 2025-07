Nvidias Huang wirft Aktien im Wert von 37.000.000 US-Dollar auf den Markt

Laut Daten von InsiderScore hat Huang im laufenden Jahr bereits 1,2 Millionen Nvidia-Aktien im Gegenwert von rund 190 Millionen US-Dollar verkauft. Im Vorjahr hatte er durch ein ähnliches Vorhaben sogar über 700 Millionen US-Dollar erlöst. Der Hintergrund: Der Aktienkurs von Nvidia ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen – getrieben vom globalen KI-Boom, in dem Nvidia als zentraler Anbieter von Hochleistungs-GPUs eine Schlüsselrolle spielt.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia liegt mittlerweile bei über vier Billionen US-Dollar. Damit ist der Chiphersteller das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt, noch vor Tech-Schwergewichten wie Microsoft oder Apple. Auch Huang selbst hat dadurch ein enormes Vermögensplus verbucht – auf dem Bloomberg Billionaire Index liegt er mit einem Vermögen von rund 149 Milliarden US-Dollar inzwischen vor Warren Buffett.

Parallel zur Mitteilung über die Aktienverkäufe kündigte Nvidia diese Woche an, den Verkauf seiner H20-Chips nach China "bald wieder aufzunehmen". Die US-Regierung unter Donald Trump habe signalisiert, dass die dafür erforderlichen Exportlizenzen genehmigt würden. "Die US-Regierung hat Nvidia zugesichert, dass Lizenzen erteilt werden, und Nvidia hofft, bald mit der Auslieferung beginnen zu können", erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die H20-Chips waren eigens für den chinesischen Markt entwickelt worden, mussten jedoch wegen Exportbeschränkungen vorübergehend vom Markt genommen werden.

Nvidia-Chef Huang bekräftigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Peking, dass er in Zukunft auch leistungsstärkere Chips als den H20 in China anbieten wolle.

Auch andere Führungskräfte nutzten den Höhenflug der Aktie für Verkäufe: Nvidia-Aufsichtsrat Brooke Seawell veräußerte Papiere im Wert von 16 Millionen US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion