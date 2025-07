Fachkräftemangel dominiert trotz Konjunkturflaute - Arbeitgeber sehen Verhandlungsmacht bei Bewerbenden (FOTO)

Eschborn (ots) - Die deutsche Konjunktur stagniert, doch der akute Mangel an

Fach- und Arbeitskräften bleibt aus der Sicht der Wirtschaft mit Abstand die

größte Herausforderung. Das zeigt die aktuelle Randstad-ifo-HR-Befragung für das

zweite Quartal 2025: Für 52 % der befragten Unternehmen ist der Arbeits- und

Fachkräftemangel derzeit relevanter als ein möglicher Stellenabbau. Nur 9 %

berichten, dass ein Abbau von Arbeitsplätzen aktuell die größere Sorge

darstellt.



Die Relevanz des Arbeits- und Fachkräftemangels nach Unternehmensgröße:





- Bis 49 Mitarbeitende: 49 % nennen den Fachkräftemangel als Hauptthema, nur 7 %Stellenabbau- 50-249 Mitarbeitende: 60 % Fachkräftemangel, 10 % Stellenabbau- 250-499 Mitarbeitende: 58 % Fachkräftemangel, 17 % Stellenabbau- Ab 500 Mitarbeitende: Nur 40 % Fachkräftemangel, dafür 14 % Stellenabbau."Die Zahlen zeigen klar: Der Fachkräftemangel ist kein vorübergehendes Phänomen- er ist zum strukturellen Engpass und selbst zur Wachstumsbremse geworden",erklärt Henri Viswat, CEO von Randstad Deutschland. "Wer über konjunkturelleImpulse spricht, muss auch den Fachkräftemangel adressieren. Ohne einefunktionsfähige Talentstrategie in Unternehmen und einen konkreten Plan derPolitik werden viele andere Maßnahmen ins Leere laufen."Verhandlungsmacht liegt bei Bewerbenden - besonders im Handel und in kleinenUnternehmenDie anhaltende Arbeitskräftelücke widerspricht auch dem verbreiteten Eindruck,die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt würden sich zugunsten vonArbeitgebern verschieben. Denn fast die Hälfte der Unternehmen (49 %) siehtBewerbende in einer stärkeren Verhandlungsposition im Einstellungsprozess, 40 %betrachten das Kräfteverhältnis als ausgeglichen. Nur 11 % schreiben sich selbst- also den Arbeitgebern - die dominierende Rolle zu.Besonders ausgeprägt ist diese Wahrnehmung:- Im Handel: 56 % sehen die stärkere Position bei den Arbeitnehmenden, nur 5 %bei sich selbst.- Bei kleinen Unternehmen (bis 49 Mitarbeitende): 57 % sehen Bewerbende in derbesseren Ausgangslage, nur 7 % sehen sich selbst im Vorteil.- In Großunternehmen (ab 500 Mitarbeitende): Das Verhältnis ist ausgeglichener:40 % sehen die Verhandlungsmacht bei Bewerbenden, 12 % bei sich selbst.Die Studie macht deutlich: Auch in der aktuellen wirtschaftlich angespanntenLage gibt es viel Potenzial für Unternehmen, ihr Recruiting und ihreMitarbeiterbindung zu optimieren. "Der Arbeitskräftemangel ist längst mehr alsein HR-Thema. Er ist ein Geschäftsrisiko - und gleichzeitig eine Chance fürUnternehmen, sich mit einer überzeugenden Arbeitgebermarke nachhaltig zupositionieren", so Henri Viswat. "Offenheit für neue Ideen, moderne Führung und