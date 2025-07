Zum FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT kommen am 22. und 23. Oktober 2025 die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft (FOTO)

Frankfurt (ots) - Christine Lagarde zählt zu den Top-Persönlichkeiten des

internationalen Gipfels / Hessens Ministerpräsident Boris Rhein übernimmt die

Schirmherrschaft / Fünf Veranstaltungen am 22. und 23. Oktober 2025 in drei

Locations



Es ist der große Zukunftsgipfel der Finanz- und Realwirtschaft in der

Main-Metropole: Die WEIMER MEDIA GROUP (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8

483876/14001/0/51090450/829089/923946a57c.html?testmail=yes) veranstaltet am 22.

und 23. Oktober 2025 mit dem FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT (https://t988e4d9

5.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/51090450/829170/cc54d4ffa6.html?testmail=

yes) ein bedeutendes Event für finanz- und zukunftsorientierte Entscheider aus

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Unter der Schirmherrschaft des Hessischen

Ministerpräsidenten Boris Rhein erleben die Gäste fünf Events an zwei Tagen im

Städel Museum, Kap Europa und Gibson Club. Formate des FRANKFURT FINANCE &

FUTURE SUMMIT sind die Frankfurt Finance & Future Convention, der

Mittelstandspreis der Medien, die IPO Night sowie die Marken Gala 2.0 und

Krypto-Party. Der Nachrichtensender ntv begleitet die zweitägige Veranstaltung

als Medienpartner.







auch 2025 zwei hochspannende Kongresstage im Herzen der Stadt Frankfurt zu

organisieren", sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP.

"Die deutsche Wirtschaft braucht einen starken Finanzplatz und genau da wollen

wir die wichtigsten Themen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind, mit

führenden Köpfen diskutieren und Lösungen anbieten. Die Teilnehmer erhalten beim

Summit einen hohen Nutzwert sowie ein starkes Netzwerk."



Der Schirmherr und Hessische Ministerpräsident Boris Rhein wird den ersten Tag

der Convention am 22. Oktober 2025, der sehr stark im Zeichen des Themas

Finanzen stehen wird, mit einem Impulsvortrag eröffnen. Zu den weiteren

Top-Speakern an diesem Tag zählen unter anderem

Orlopp und die Vizepräsidentin der European Investment Bank, Nicola Beer. Den

Schlusspunkt des ersten Kongresstages bildet der Auftritt von EZB-Präsidentin

Christine Lagarde, die zum Thema "Frankfurt first! Was braucht der wichtigste

EU-Finanzplatz im globalen Wettbewerb?", sprechen wird.



Am Abend des ersten Tages feiert die WEIMER MEDIA GROUP bei der IPO Night

gemeinsam mit der DEUTSCHEN BÖRSE vor der versammelten Hochfinanz die Kunst des

Börsengangs im glanzvollen Städel Museum. Was bewegt den deutschen Aktien- und

Kapitalmarkt? Welche Unternehmen haben besonders erfolgreiche Schritte auf dem

Parkett gemacht? Im letzten Jahr wurden die Unternehmen Schott Pharma, Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Unsere erfolgreiche Veranstaltung im letzten Jahr ist für uns Ansporn genug,auch 2025 zwei hochspannende Kongresstage im Herzen der Stadt Frankfurt zuorganisieren", sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP."Die deutsche Wirtschaft braucht einen starken Finanzplatz und genau da wollenwir die wichtigsten Themen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind, mitführenden Köpfen diskutieren und Lösungen anbieten. Die Teilnehmer erhalten beimSummit einen hohen Nutzwert sowie ein starkes Netzwerk."Der Schirmherr und Hessische Ministerpräsident Boris Rhein wird den ersten Tagder Convention am 22. Oktober 2025, der sehr stark im Zeichen des ThemasFinanzen stehen wird, mit einem Impulsvortrag eröffnen. Zu den weiterenTop-Speakern an diesem Tag zählen unter anderem Commerzbank CEO Dr. BettinaOrlopp und die Vizepräsidentin der European Investment Bank, Nicola Beer. DenSchlusspunkt des ersten Kongresstages bildet der Auftritt von EZB-PräsidentinChristine Lagarde, die zum Thema "Frankfurt first! Was braucht der wichtigsteEU-Finanzplatz im globalen Wettbewerb?", sprechen wird.Am Abend des ersten Tages feiert die WEIMER MEDIA GROUP bei der IPO Nightgemeinsam mit der DEUTSCHEN BÖRSE vor der versammelten Hochfinanz die Kunst desBörsengangs im glanzvollen Städel Museum. Was bewegt den deutschen Aktien- undKapitalmarkt? Welche Unternehmen haben besonders erfolgreiche Schritte auf demParkett gemacht? Im letzten Jahr wurden die Unternehmen Schott Pharma, Talanx