Waffenhändler an der Börse: Aktien stürzen nach IPO ab!

Trump Jr., Partner bei 1789 Capital, investiert zunehmend in Unternehmen, die ein rechtsgerichtetes Profil tragen. Dies spiegelt sich laut Bloomberg auch in seiner Beteiligung an anderen Unternehmen wie Dominari Holdings und Unusual Machines wider, deren Aktien nach seiner Ernennung als Berater an Wert gewannen.

In einem Interview erklärte Trump Jr., dass er den Börsengang von GrabAGun als Teil einer breiteren "Gegenkultur" sehe, die auf den Märkten an Einfluss gewinnt. "Die Menschen hatten echte Angst, dass ihre Lebensweise einfach so abgeschafft werden könnte", sagte er.

Malik, der GrabAGun 2010 mitbegründete, betonte die lange Erfolgsgeschichte des Unternehmens. "Was wir ihnen mit dem Geld, den öffentlichen Aktien und der Bekanntheit geben, wird ihnen ein echtes Wachstum ermöglichen", sagte er und kündigte an, einen weiteren SPAC zu gründen. Trump Jr. trat dem Vorstand von GrabAGun im Rahmen der Fusion bei.

Am Mittwoch war auch Michael Seifert, CEO von PSQ Holdings beim Börsengang anwesend. Seine Firma ist Muttergesellschaft des "anti-woke" Marktplatzes PublicSquare, der 2023 an der New Yorker Börse gelistet wurde. Trump Jr. ist auch hier im Vorstand tätig.

PSQ Holdings besitzt unter anderem eine Buy-now-pay-later-Plattform namens Credova, die auch für die Finanzierung von Schusswaffen genutzt wird. Seifert lobte das Geschäftsmodell von Malik und Trump Jr. und sagte:

"Man kann großartige Geschäfte abschließen, wenn man den durchschnittlichen Privatanleger begeistert und ihn nicht nur von den Fundamentaldaten, sondern auch von der Bewegung überzeugt, die man anführt."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





