Palantir im Power-Modus: Kommt jetzt der 5. Umsatzboost in Folge?

Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat der Analyst Gregg Moskowitz von Mizuho Securities die Aktie von Palantir von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und zugleich das Kursziel von 116 auf 135 US-Dollar angehoben. Die Aktie hat seit sich Jahresbeginn bereits nahezu verdoppelt – getrieben von hoher Nachfrage seitens staatlicher wie kommerzieller Kunden.

Moskowitz bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als "beeindruckend". Insbesondere die "erheblichen Aufwärtskorrekturen in den Segmenten Gewerbe und Behörden" habe man zuvor deutlich unterschätzt. Der Analyst sieht in der Aktie nun "eine realistische Chance", dass Palantir sein Umsatzwachstum zum fünften Mal in Folge beschleunigt, wenn Anfang August die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht werden.