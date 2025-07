Dieses sehr seltene Metall hat seinen Preis verdoppelt – aber niemand kennt es

Die KI-Revolution hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Industrien aufgewirbelt und dabei auch den Preis eines ultra-seltenen Metalls in die Höhe schnellen lassen, von dem viele Menschen noch nie gehört haben: Ruthenium. Dieses silbrig-graue Metall hat in den letzten 12 Monaten seinen Preis fast verdoppelt und sich damit besser entwickelt als Gold oder Silber.

Aktuell liegt der Preis für das Nebenprodukt von Platin bei rund 800 US-Dollar pro Unze, wie aus Daten von Johnson Matthey hervorgeht. Damit ist er nur noch knapp seinem Allzeithoch von 870 US-Dollar, das er vor 18 Jahren erreichte.