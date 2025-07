Novartis setzt Wachstumstempo weiter fort - Investoren zurückhaltend

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 stark gewachsen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hoben die Basler zum zehnten Mal in Folge an, allerdings nur geringfügig. Zudem kündigte Novartis einen Wechsel im Finanzressort an. An der Börse gehörte die Novartis-Aktie am Donnerstag zu Handelsbeginn mit einem Minus von fast zwei Prozent zu den größten Verlierern im schweizerischen Leitindex SMI . Später holte sie ihre Verluste etwas auf und lag noch mit knapp 0,4 Prozent im Minus.

Auch das Investmenthaus Jefferies weist in einer ersten Einschätzung auf die klar unter den Erwartungen ausgefallene Entwicklung von Cosentyx hin, einem Mittel gegen Hautentzündungen. Vontobel erklärte dies mit einer generellen Marktverlangsamung sowie stärkerer Konkurrenz in China. Dass der Kurs der Novartis-Aktie eher verhalten reagierte, könnte nach Ansicht der UBS-Experten daran liegen, dass Investoren auf eine stärkere Erhöhung des Ausblicks gehofft hatten.

Vor allem aber dürfe der für März kommenden Jahres angekündigte Rückzug des langjährigen Finanzchefs Harry Kirsch die Zahlenvorlage etwas überschatten, hieß es in verschiedenen Kommentaren. Kirsch ist seit 2013 Finanzvorstand von Novartis. Im kommenden Jahr wird er dann in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger soll Mukul Mehta werden. Er übernimmt den Posten zum 16. März, teilte Novartis mit.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf knapp 14,1 Milliarden US-Dollar (rund 12,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Basel weiter berichtete. Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs bei 11 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von vier Milliarden Dollar nach 3,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten schauen allerdings vornehmlich auf den um verschiedene Einflüsse bereinigten Kern-Betriebsgewinn. Mit 5,9 Milliarden Dollar fiel dieser im zweiten Quartal besser aus als von Experten erwartet.

Für 2025 erhöhte das Novartis-Management abermals seine eigene Zielsetzung. Zu konstanten Wechselkursen peilt der Konzern zwar weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Für den operativen Kerngewinn stellt er nun ein Plus im tiefen Zehnerbereich in Aussicht. Zuvor hatte Novartis ein niedriges zweistelliges Wachstum erwartet. Auf Nachfrage hieß es, dass ein Plus im tiefen zweistelligen Prozentbereich für eine Zunahme zwischen 10 und gut 12 Prozent stehe. Ein Wachstum im tiefen Zehnerbereich wiederum impliziert ein Wachstum zwischen etwa 13 und 15 Prozent.

Auch an seinen Mittelfristzielen hält Novartis fest. Dabei peilt der Konzern für den Zeitraum 2023 bis 2028 ein Umsatzwachstum von 6 Prozent pro Jahr an. Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis bis 2027 einen Wert von über 40 Prozent erreichen. Mit 42,2 Prozent lag die Marge im zweiten Quartal bereits klar darüber./hr/gb/AWP/nas/stw/mis

