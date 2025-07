Timm Burmeister verstärkt Europcar Deutschland als neuer Commercial Director (FOTO)

Hamburg (ots) - Timm Burmeister (47) übernimmt ab dem 1. August 2025 die

Position des Commercial Directors der Europcar Mobility Group in Deutschland.

Der erfahrene Vertriebsexperte bringt über 20 Jahre Expertise in der

Autovermietungs- und Dienstleistungsbranche mit. Er wird maßgeblich dazu

beitragen, Europcar als Premiummarke im dynamischen Mobilitätssektor weiter

auszubauen und neue Impulse zu setzen.



Bereits 2004 startete der Handelsfachwirt seine Karriere in der Autovermietung.

Zuletzt war der gebürtige Stuttgarter als Director Global Business Development

bei der Torqeedo GmbH tätig, wo er seine Expertise im Aufbau und der Führung

internationaler Vertriebsteams unter Beweis stellte.





Michael Knippel, Geschäftsführer von Europcar Deutschland, sagt: "Ich heiße Timm

Burmeister herzlich willkommen bei Europcar. Seine umfassende Erfahrung,

performance-orientierte Führung und sein Fokus auf Kundenbedürfnisse machen ihn

zur idealen Besetzung dieser Schlüsselposition. Ich bin überzeugt, dass Timm

gemeinsam mit seinem Team ausgezeichnete Mobilitätslösungen für bestehende und

neue Kundinnen und Kunden erarbeiten wird und unsere Markenpräsenz weiter

ausbaut."



Timm Burmeister sagt: "Europcar steht für moderne Mobilität auf erstklassigem

Niveau und verfügt über eine tolle Flotte, überzeugende Produkte sowie sehr gut

geschulte Teams. Das Unternehmen hat also alles, was es braucht, um Kundinnen

und Kunden zu gewinnen - und zu binden. Davon bin ich überzeugt und durfte mir

letzte Woche beim Auftaktspiel des Tennisclub Großhesselohe in München schon

selbst ein Bild machen und Ansprechpersonen auf Kundenseite sowie zukünftige

Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Jetzt freue ich mich darauf, das

gemeinsam weiterzuentwickeln - immer mit dem Anspruch, als Premiummarke zu

begeistern."



Pressekontakt:



Europcar Mobility Group Germany

Miriam Grether

Corporate Communications

Telefon: +49 160 98272201

E-Mail: mailto:presse@europcar.com



Agentur Faktor 3 AG

Team Europcar Mobility Group

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

Tel.: +49 40 679446-0

E-Mail: mailto:europcar@faktor3.de



