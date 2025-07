Smurfit Westrock legt ersten ESG-Bericht nach Zusammenschluss vor (FOTO)

Hamburg (ots) - Smurfit Westrock (https://www.smurfitkappa.com/de) feierte am

08. Juli einjährigen Geburtstag - und bereits im ersten Jahr veröffentlicht das

Unternehmen seinen ersten gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht für 2024. Das

internationale Verpackungsunternehmen untermauert hiermit seine gemeinsame

Nachhaltigkeitsstrategie, die erstmals nach dem Zusammenschluss von Smurfit

Kappa und WestRock im vergangenen Jahr erstellt wurde. Mit einer jährlichen

Verarbeitung von über 14 Millionen Tonnen Recyclingmaterial zählt das

Unternehmen zu den größten papierbasierten Kreislaufsystemen der Welt.



Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des vergangenen Jahres und skizziert

die ambitionierte Zukunftsvision: eine vollständig zirkuläre, klimaneutrale und

sozial verantwortliche Verpackungswirtschaft. Das erklärte Ziel lautet, bis 2050

frei von CO2-Emissionen zu agieren. Niki Fleischmann, Country Coordinator für

die Nachhaltigkeitsinitiative Better Planet Packaging fügt hinzu:

"Nachhaltigkeit ist die Basis unseres gemeinsamen Handelns. Ich bin stolz

darauf, dass es uns so schnell geglückt ist, einen harmonisierten

Nachhaltigkeitsbericht auf die Beine zu stellen - mit konkreten Meilensteinen

und Zielen."









Die Kreislaufwirtschaft bildet den Kern des Geschäftsmodells von Smurfit

Westrock. Durch den Betrieb von weltweit 63 Altpapier-Recyclinganlagen und 62

Papierfabriken stellt das Unternehmen sicher, dass gebrauchte Papierfasern

effizient in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.



Alle verwendeten Papiere bei Smurfit Westrock sind zu 100 Prozent entweder FSC®-

oder PEFC(TM)-zertifiziert. Darüber hinaus setzt das Unternehmen in einzelnen

Ländern auf zusätzliche Kooperationen mit NGOs wie dem WWF.



Dank innovativer Entwicklungen ersetzen die verwendeten Papierfasern außerdem

immer häufiger Plastiklösungen. Zwei Beispiele: Recyclebares Kraftpapier ersetzt

Stretchfolien aus Polyethylen und kann dadurch große Mengen an CO2 einsparen.

Die Verpackungslösung TopClip ersetzt herkömmliche Kunststoffringe für

Getränkebündel durch ein vollständig recycelbares Kartonprodukt, das zu 100 %

plastikfrei ist.



Klimaschutz und Innovation: Auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen



Smurfit Westrock verfolgt das Ziel, bis spätestens 2050 keine CO2-Emissionen

mehr auszustoßen. Der dazu im Nachhaltigkeitsbericht vorgestellte Net Zero

Transition Plan definiert konkrete Zwischenziele und Technologien, um dieses

Ziel zu erreichen. Smurfit Westrock bezieht in seine Klimastrategie alle

direkten und indirekten Emissionen sowie die Emissionen aus der Lieferkette mit

ein, um den CO2-Ausstoß umfassend zu reduzieren. Bereits heute werden Seite 1 von 2 Seite 2 ►





