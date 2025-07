Zinsrückgang zehrt an Nordea-Gewinn - Aktie sackt ab

HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat wegen des erneut gesunkenen Zinsüberschusses auch im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Der Überschuss sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in Helsinki mitteilte. Hätte die Bank nicht überraschend Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle aufgelöst, wäre der Rückgang noch höher ausgefallen. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Nordea-Aktie verlor am Vormittag fast vier Prozent auf 12,02 Euro und war damit größter Verlierer im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 .