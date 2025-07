Weitere Finanzierung für Windparkprojekte im Rahmen der "YEKA"-Windauktionen in der Türkei

Frankfurt am Main (ots) -



Mit einer Gesamtkapazität von 126 MW umfasst das Projekt zwei Windparks in denRegionen Karaman und Yozgat. Lieferant und Installateur der 18 Windturbinen istder renommierte deutsche Hersteller Nordex.Die Finanzierung ist über die deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes miteiner Deckung des Bundes versehen. Nach der geplanten Fertigstellung im Frühjahr2026 werden die Windparks sauberen Strom für rund 77.000 Haushalte liefern unddamit jährlich ca. 257.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen."Wir freuen uns sehr, Eksim Enerji als neuen Kunden gewonnen zu haben und mitunserer Finanzierung zu begleiten", so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied derGeschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Nach unserer Beteiligung an derFinanzierung der Windparks der YEKA-2-Auktion im Oktober 2024 wirken wir damitweiter am wachsenden Markt der Erneuerbaren Energien in der Türkei mit.Gleichzeitig unterstützen wir damit einen unserer Kernkunden, den deutschenWindturbinenhersteller Nordex , in einem zentralen Wachstumsmarkt. Ein weiteresMal unterstreichen wir hiermit unser Engagement, die Energiewende in Europaweiter voranzutreiben."