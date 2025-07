Kodiak erweitert sein Team mit erfahrenen Mitarbeitern um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Herr Westendorf ist ein professioneller Ingenieur mit über 18 Jahren vielfältiger Erfahrung im Bergbau. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Metallurgie und Verfahrenstechnik und war in leitenden Positionen bei der Copper Mountain Mine tätig, wo er das Projekt von der Machbarkeitsphase über den Bau, den Betrieb und die Erweiterung bis hin zur Fusion mit Hudbay Minerals Inc. begleitet hat. Darüber hinaus leitete Mike die Projektentwicklungsaktivitäten für das Eva Copper Project, ein Greenfield-Tagebauprojekt für Kupfer in Queensland, Australien, das nach der Übernahme durch Harmony Gold derzeit entwickelt wird. Mike ist derzeit COO bei Lithium Ionic, einem in Toronto ansässigen Junior-Bergbauunternehmen.

Herr O'Connor ist ein registrierter professioneller Geologe (British Columbia) mit über 35 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration in Nord- und Südamerika. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Leitung von Explorationsprogrammen für Basismetalle, Gold, Silber und Diamanten, vom frühen Stadium bis zur Ressourcendefinition. Er hat umfassende Explorationsprogramme in Übereinstimmung mit den besten Praktiken der Branche erfolgreich umgesetzt und geleitet, und war in leitenden Positionen sowohl in Junior- als auch in großen Bergbauunternehmen tätig, wo er multidisziplinäre Teams beaufsichtigte.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Ich freue mich sehr, Mike und Alan im Kodiak-Team willkommen zu heißen. Mikes Fachwissen im Bereich Metallurgie und insbesondere seine Erfahrung als Mill Manager und Director of Metallurgy in der benachbarten Copper Mountain Mine werden für die Fortsetzung unserer metallurgischen Arbeiten bei MPD von großer Bedeutung sein. Alans umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement wird es ihm ermöglichen, einen wesentlichen Beitrag zu unseren Explorationsprogrammen zu leisten. Da 2025 wird für unsere Aktionäre ein Jahr mit vielen Kurstreibern sein wird, stärkt die Aufnahme von Mike und Alan unser Team in einer entscheidenden Phase und versetzt Kodiak in die Lage, noch mehr Wert aus MPD zu schöpfen.“