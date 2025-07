Die Finalisten stehen fest

Frankfurt am Main (ots) - Der Genoverband e.V. und das F.A.Z. Institut würdigen

herausragende Genossenschaften, die durch ihr Engagement gesellschaftliche,

soziale und wirtschaftliche Herausforderungen meistern und damit aktiv zur

Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen.



Die Nominierungen für den ersten GenoAward stehen fest: In fünf Kategorien hat

die Jury jeweils herausragende Genossenschaften nominiert, die sowohl durch

Innovationskraft, regionales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung als

auch durch eine starke Unternehmenskultur und gelebte genossenschaftliche Werte

überzeugen.





Insgesamt sind aus 84 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet 17 Einreichungen

für die Shortlist nominiert. Sie verteilen sich auf die Kategorien " Beste

Newcomerin ", "Innovative Pionierin ", " Regionale Heldin ", " Gemeinsam stärker

" und " Gemeinsam wir ".



"Die Qualität der Bewerbungen hat uns sehr beeindruckt", erklärt Katja

Lewalter-Düssel, Vorstandsmitglied des Genoverbandes. "Die Finalisten zeigen,

wie lebendig und zukunftsgewandt Genossenschaften heute arbeiten - sie liefern

praxisnahe Antworten auf Herausforderungen wie Energieversorgung,

Fachkräftemangel oder Nahversorgung."



"Die nominierten Genossenschaften zeigen eindrucksvoll, wie viel

Innovationskraft, Gemeinsinn und unternehmerischer Gestaltungswille im

genossenschaftlichen Modell stecken", sagt Gregor Vischer, Geschäftsführer des

F.A.Z. Instituts. "Mit dem



GenoAward möchten wir dazu beitragen, diese Leistungen sichtbarer zu machen."



Die Preisträger werden am 24. September 2025 im F.A.Z. Tower in Frankfurt am

Main geehrt. Neben der Auszeichnung erhalten die Preisträgerinnen in jeder

Kategorie ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.



Folgende Genossenschaften wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):



Beste Newcomerin: Neu gegründete Genossenschaft setzt Maßstäbe



1. MaGeno-Solar eG

2. VOLLGUT eG

3. zoraLit eG



Innovative Pionierin: Genossenschaft findet neue Wege



1. Fischereigenossenschaft Wismarbucht eG

2. Genießergenossenschaft Sachsen eG

3. Oranien-Campus Altendiez e.G.

4. urban coop berlin eG

5. VR Bank in Holstein eG



Regionale Heldin: Genossenschaft löst Probleme vor Ort



1. Bürgergenossenschaft Brekendorf / Hüttener Berge eG

2. Energiegenossenschaft Starkenburg eG

3. Griether Hanselädchen eG



Gemeinsam stärker: Genossenschaften engagieren sich



1. fairkauf eG

2. kohl eG

3. Volksbank Mittweida eG

4. Z.WO eG



Gemeinsam wir: Genossenschaften fördern Fachkräfte



1. Generation Ü eG

2. potential.akademie eG



Eckdaten zum GenoAward



Im Zeitraum vom 3. April bis zum 31. Mai waren unabhängig von Größe oder Branche

alle Genossenschaften eingeladen, sich für den GenoAward zu bewerben. Zur

Bewerbung aufgerufen wurde über die Medien der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,

des F.A.Z. Institut, über den Genoverband sowie über verschiedene

Kooperationspartner. Die Bewertung erfolgt durch eine hochkarätige Jury aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Neben Katja Lewalter-Düssel und Marco

Schulz, beide Vorstandsmitglieder beim Genoverband, sind unter anderem Dr.

Volker Breid (Geschäftsführer der F.A.Z.), Johannes Pennekamp (verantwortlicher

Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung bei der F.A.Z.), Prof. Dr. Sascha

Mölls (geschäftsführender Direktor des Marburger Genossenschaftsinstituts),

Prof. Dr. Katrin Muehlfeld (Professorin für Management, Organisation und

Personal, Universität Trier) sowie Prof. Dr. Ali Aslan Gümüsay (Professor für

Innovation, Entrepreneurship und Nachhaltigkeit an der LMU München) in der Jury

vertreten.



Über den Genoverband



Der Genoverband e.V. ist der Prüfungs- und Beratungsverband, Interessenvertreter

und Bildungsträger für rund 2.800 Mitgliedsgenossenschaften. Als moderner

Dienstleister betreut er Genossenschaften aus den Bereichen Kreditwirtschaft,

Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Verkehr und Logistik sowie Handel, Gewerbe und

Dienstleistungen mit über acht Millionen Mitgliedern. Mehr Informationen unter:

http://www.genoverband.de/



Über das F.A.Z. Institut



Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z.

Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint

Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu

entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um

den Wandel aktiv mitzugestalten.



