Crossmedia-Placement bei "GZSZ" / Ad Alliance setzt Awareness-Kampagne für L'Oréal Paris gegen Belästigung im öffentlichen Raum um

Köln (ots) - Wegsehen ist keine Option, Kleinreden schon gar nicht. 80% der

Frauen haben weltweit Belästigungen auf der Straße erlebt. 85% der Menschen

geben an, dass es an Schulungen fehlt, wie man eingreift, wenn man Zeuge von

Belästigungen wird (Quelle: standup-international.com). Es braucht ein

reichweitenstarkes Umfeld: Mit der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte

Zeiten" (GZSZ) bringen L'Oréal Paris und die Ad Alliance das

Empowerment-Programm "Stand UP" gegen sexuelle Belästigung deshalb dorthin, wo

es Aufmerksamkeit bekommt - und Wirkung entfalten kann. Die Initiative des

Kosmetikherstellers ist Dreh- und Angelpunkt der Crossmedia-Kampagne und wird

nativ in das Storytelling der "GZSZ"-Folge am 21. Juli um 19:40 Uhr im TV

eingebunden. Das crossmediale Product Placement mit dem Claim "Dein Lippenstift

kann nichts dafür" bei RTL, RTL+ und auf den "GZSZ"-Social-Media-Kanälen macht

auf das Trainingsprogramm aufmerksam - eine Kampagne, die emotionalisiert, lehrt

und mit der klaren Message überzeugt: Sexuelle Belästigung ist eben nicht "keine

große Sache".



Kampagnenbotschaft meets narratives Storytelling







die Rolle des Moritz Bode spielt. In der Folge vom 21. Juli wird er Zeuge von

sexueller Belästigung im öffentlichen Raum - eine Frau wird von einem Mann im

Park angegangen. Moritz ist durch das L'Oréal-Schulungsprogramm "Stand UP" im

Umgang mit Belästigung in der Öffentlichkeit geschult - Ein vorgeschaltetes TV

Ad Special, der "Backstory Chatmove" , am 17. und 18. Juli zeigt, wie Moritz per

Messenger Chat alle Informationen zum Programm erhält. Die Platzierung auf der

Pre-Split Position im Umfeld von "GZSZ" gibt somit schon einen Teaser für die

Initiative und verbindet das Placement mit seiner Vorgeschichte. In der Folge

vom 21. Juli greift Moritz dann in das Geschehen ein und filmt die Tat mit. Im

Anschluss spricht er mit Freunden über den Vorfall und erklärt die

5-D-Trainingsmethode der "Stand UP"-Schulung. Durch die weitere Platzierung der

"Stand UP"-Plakate im Berliner "GZSZ"-Kiez und die Thematisierung des Vorfalls

in der weiteren Storyline, sind die Marke L'Oréal Paris sowie deren "Stand UP"

Initiative nativ in die Folge integriert.



Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance : "Die Zahlen zu Belästigung im öffentlichen

Raum bleiben alarmierend. Sie zeigen, dass es noch immer an Aufmerksamkeit

fehlt. Gemeinsam mit L'Oréal Paris haben wir das daher so wichtige 'Stand

UP'-Programm dorthin gebracht, wo es viele erreicht - zu 'Gute Zeiten, schlechte

Zeiten'. Die Initiative ist nicht nur glaubwürdig in das Markenuniversum von Seite 1 von 3 Seite 2 ►





