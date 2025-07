Rekordzuflüsse bei Ethereum-ETFs treiben Kurs über 3.300 US-Dollar!

Ethereum (ETH) hat am Donnerstag die Marke von 3.300 US-Dollar durchbrochen und notiert aktuell bei 3.378 US-Dollar – ein Tagesplus von 7,6 Prozent und ein Wochenzuwachs von über 21 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Damit erreichte die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sein höchstes Kursniveau seit Februar und rückt zunehmend wieder in Richtung seines Allzeithochs von 4.878 US-Dollar aus dem November 2021.

Auslöser der Kursrallye ist ein historisch beispielloser Kapitalstrom in US-basierte Ethereum-Spot-ETFs: Allein am Mittwoch, dem 16. Juli, verzeichneten die börsengehandelten Fonds Nettozuflüsse in Höhe von 726,74 Millionen US-Dollar – ein neuer Tagesrekord laut Daten von SoSoValue. Damit beläuft sich das gesamte ETF-Investitionsvolumen seit Markteinführung auf über 6,48 Milliarden US-Dollar, was mehr als 4 Prozent des zirkulierenden ETH-Angebots entspricht.

Angeführt wurde die jüngste Welle vom BlackRock-ETF ETHA, der allein 489 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag verbuchte. Auch Fidelitys FETH und Grayscales neuer ETH-Fonds steuerten zusammen weitere 167 Millionen US-Dollar bei.

"Dies ist kein bloßer Zufallsimpuls, sondern ein struktureller Umbruch", analysiert Ben Lilly von JLabs Digital. Er sieht in der zunehmenden Akkumulation von Ethereum durch sogenannte Digital Asset Treasuries (DATs) einen fundamentalen Wandel im Nachfrageprofil des Netzwerks. "Es geht nicht nur um kurzfristige Spekulation – Ethereum wird zunehmend für Zahlungsabwicklung, als Sicherheit und zur Renditeerwirtschaftung genutzt."

Unternehmen bauen Ethereum-Reserven massiv aus

Auch aus dem Unternehmenssektor kommt Rückenwind. Immer mehr börsennotierte Firmen nehmen Ethereum in ihre Bilanzen auf – darunter Bit Digital, GameSquare und SharpLink Gaming, die allesamt ihre ETH-Bestände in den letzten Monaten signifikant aufgestockt haben.

Laut Daten der Strategic ETH Reserve halten mittlerweile 53 börsennotierte Unternehmen rund 1,6 Millionen ETH – ein Gegenwert von etwa 5,3 Milliarden US-Dollar. Auch Finanzriesen wie Goldman Sachs und Standard Chartered haben begonnen, Teile ihrer Bitcoin-Bestände in Ethereum umzuschichten.

Politische Dynamik in den USA befeuert Marktstimmung

Zeitgleich zur Kapitalflut in ETH-ETFs mehren sich die politischen Signale für eine krypto-freundlichere Zukunft in den USA. Während der sogenannten "Crypto Week" im US-Kongress ebnete ein republikanisch geführter Ausschuss am Mittwoch den Weg für mehrere Gesetzesinitiativen zugunsten der Kryptoindustrie.

Ethereum outperformt Bitcoin

Bemerkenswert ist auch, dass Ethereum zuletzt deutlich gegenüber Bitcoin zulegen konnte: Das ETH/BTC-Verhältnis stieg innerhalb von zwei Wochen um rund 20 Prozent – ein klares Indiz für eine Kapitalrotation in Richtung Ethereum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion