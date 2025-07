Easyjet hofft auf Last-Minute-Geschäft - Aktie sackt ab

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet blickt angesichts des jüngsten Fluglotsenstreiks in Frankreich vorsichtiger auf die wichtige Sommersaison. Zwar berichtete Unternehmenschef Kenton Jarvis für die Monate Juli bis September von einem höheren Anteil verkaufter Tickets als im Rekordsommer 2024. Eine greifbare Gewinnprognose für das Ende September ablaufende Geschäftsjahr nannte das Unternehmen am Donnerstag jedoch nicht mehr. Jarvis hofft auf das Last-Minute-Geschäft - und das ist unsicher. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Easyjet-Aktie verlor in London am Vormittag zeitweise rund acht Prozent und lag gegen Mittag noch mit rund fünf Prozent im Minus bei 497,90 britischen Pence. Seit dem Jahreswechsel haben sie damit rund elf Prozent an Wert eingebüßt.