PepsiCo übertrifft Erwartungen – Wie das dem Getränke-Riesen gelungen ist

Dies zeigt sich vor allem auch in gesünderen Softdrink-Marken und Produkten wie Poppi, einer neu übernommenen präbiotischen Limonade. Zudem hat das Unternehmen neue, gesündere Varianten unter beliebten Marken wie Lay's und Doritos auf den Markt gebracht. Aber auch bei Energydrinks verzeichnete PepsiCo eine wachsende Nachfrage.

Als Reaktion auf die robusten Ergebnisse stieg die Aktie vorbörslich um mehr als 2 Prozent. Im regulären Handel in New York haben die Titel seit Jahresbeginn bislang knapp 10 Prozent an Wert verloren.

Für das Gesamtjahr geht PepsiCo nun von einem geringeren Rückgang des Kerngewinns aus. Anstelle eines erwarteten Rückgangs von 3 Prozent rechnet das Unternehmen nur noch mit einem Rückgang von 1,5 Prozent. Die Verbesserung der Gewinnprognose ist laut CEO Ramon Laguarta auch auf die Schwächung des US-Dollars zurückzuführen, die die Auswirkungen von Wechselkursen auf das Geschäft gemildert hat.

Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 1 Prozent auf 22,73 Milliarden US-Dollar, was die Analystenprognosen von einem Rückgang um 1 Prozent übertraf. Der weltweite Preisdruck auf Konsumgüter ist zwar weiterhin spürbar, doch PepsiCo hat sich durch eine gezielte Preispolitik und eine breitere Angebotspalette gegen die negativen Marktbedingungen behauptet. So bietet das Unternehmen verstärkt Produkte in günstigeren Preisbereichen an, um preissensiblere Verbraucher anzusprechen.

Trotz der Herausforderungen, die durch die steigenden Rohstoffpreise und die Veränderung im Verbraucherverhalten bedingt sind, bleibt PepsiCo zuversichtlich. Das Unternehmen hat seine Marktstellung gestärkt und wird weiterhin auf gesunde, innovative Produkte setzen, um der Konkurrenz, insbesondere Coca-Cola, Paroli zu bieten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion