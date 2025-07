Dax zeigt sich am Mittag stabil - Berichtssaison läuft

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.190 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Siemens Energy und Mercedes-Benz, am Ende Daimler Truck, Eon und die Commerzbank.



"Der Dax scheint sich in dem Kursbereich zwischen 24.000 und 24.250 Punkten in seiner Wohlfühlzone zu befinden", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Nachrichtenlage sei noch unverändert und die Marktteilnehmer warteten auf die makroökonomischen Indikationen durch die US-Arbeitsmarktdaten und den Importpreisen.









Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1588 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8630 Euro zu haben.



Die Quartalsberichtssaison werde derzeit lediglich zur Kenntnis genommen, aber von den Strafzollverhandlungen fast vollkommen überschattet, so Lipkow. "Die Ergebnisse der Unternehmen im dritten Quartal geben wenig verlässliche Information und bestärken lediglich vorhandene Gewinntrends. Insgesamt zeigt sich der Handel in ruhigen Kursbahnen."

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,76 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.