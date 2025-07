UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 346 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Hemal Bhundia rechnete laut seiner ersten Reaktion am Donnerstag mit einer wenig veränderten bis leicht schwächeren Marktreaktion. Er begründete dies mit Gegenwind für die Margen im Truck-Geschäft. Im Fokus stehe nun vor allem die Auftragsdynamik in Nordamerika und auch in Europa./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 23,61EUR auf Tradegate (17. Juli 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.