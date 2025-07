Vom Möbelhaus hinaus in die Welt (FOTO)

Würzburg/München (ots) - Mit seiner neuen Werbekampagne verlässt XXXLutz das

Möbelhaus und betritt die Weltbühne. Die spektakulären Spots zeigen Testimonial

Matthias Schweighöfer auf abenteuerlicher Reise durch ikonische Kulissen: Ob

tief im Grand Canyon, mitten in den Straßenschluchten einer Metropole oder am

paradiesischen Strand - die Marke XXXLutz setzt neue Maßstäbe in Sachen

Inszenierung.



Revolutionäre Technik für große Bilder





Ermöglicht wurden die eindrucksvollen Bilder durch den Einsatz einer innovativenLED-Volume-Studio-Technologie. Diese Technik erlaubt es, realitätsnahe Szenarienaus aller Welt im Studio zu erzeugen - ohne Wetterrisiko, Reisezeiten undDrehaufwand vor Ort. Riesige LED-Wände umgeben das Set, auf denen realeHintergründe und KI-generierte Welten in Echtzeit abgespielt werden - mitdynamischem Licht, perspektivischem Tiefeneindruck und kompletterKamera-Flexibilität.Matthias Schweighöfer - Hier wohnt das Leben!Herzstück der Kampagne bleibt Schauspieler und Publikumsliebling MatthiasSchweighöfer , der als sympathischer Held zwischen den Welten unterwegs ist -mal abenteuerlustig, mal augenzwinkernd - immer mit Herz und Stil.Der Launch der neuen Kampagne findet zum Jubiläum von XXXLutz statt. Im erstenSpot erzählt Schweighöfer, wie schwer es sein kann, seinen Platz im Leben zufinden. Und wie schön es ist, wenn man ihn gefunden hat. Nach einemcineastischen Parforce-Ritt durch den Grand Canyon landet er schließlich dort,wo es am schönsten ist: zuhause im Kreise seiner Freunde - auf einem Sofa vonXXXLutz.Kreative Leitung bei For Sale - Produktion mit Factory ViennaKonzipiert und getextet wurde die neue Kampagne und der neue Claim von For Sale(München/ Hamburg) - seit vielen Jahren Leadagentur für den Branchenprimus. Fürdie reibungslose Produktion und den perfekten Ablauf sorgte die Factory Vienna ,die mit viel Erfahrung und Detailgenauigkeit das Setting umgesetzt hat. Regie:Justin Izumi, DOP: Björn Knechtel, Musik und Ton: Novo Sonic und Orange SoundStudio.Zitate:Konrad Nill , Marketingleiter von XXXLutz, lobt die Zusammenarbeit:"Die neue Kampagne inszeniert Matthias Schweighöfer in echten Hollywood-Bildernund Geschichten. Die Möglichkeiten mit KI und den LED-Screens haben unsereErwartungen sogar noch übertroffen. Das Ergebnis ist ebenso emotional wieüberraschend."Christian Rechmann , Geschäftsführer bei For Sale, ergänzt:"Wir haben die Marke XXXLutz in eine neue Erzählwelt überführt. Durch denEinsatz modernster Kinotechnik konnten wir den Möbelhaus-Kontext verlassen undGeschichten erzählen, die früher nur mit Hollywood-Budgets möglich gewesen