DroneShield - Aktie crasht -12,13 % - 17.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +205,33 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +31,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +83,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +338,25 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +31,09 % 1 Monat +83,43 % 3 Monate +205,33 % 1 Jahr +75,81 %

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. wert.

DroneShield-Aktie bricht um 9% ein – doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Mit 2,34 Milliarden AU$ Pipeline und erwarteten 200 Millionen AU$ Umsatz 2025 könnte die Korrektur eine Einstiegschance sein. Ein einziger falscher Atemzug an der Börse – und die DroneShield-Aktie rutscht am Donnerstagmorgen prompt um 9% ins Minus. Die scharfe Kurskerbe haben viele […] The post DroneShield-Aktie -9%: Ist das eine Kaufchance? first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

US-Präsident Donald Trump hat sein altbekanntes Interesse, Grönland zu übernehmen, zuletzt erneut bekräftigt. Im April schloss er militärische Optionen nicht aus und nannte die Kontrolle über die Insel eine „absolute Notwendigkeit“ für die …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.