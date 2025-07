Industriegüter-Index auf Rekordhoch - Auch dank ABB

Zu den besten Werten im Branchenindex zählten Diploma mit einem Plus von gut sieben Prozent. Damit standen sie auch klar an der Spitze des britischen Leitindex FTSE 100 . Die Aktien des Komponentenlieferanten für Bauteile hatten im frühen Handel bei 5.555 Pence ein Rekordhoch erreicht.

LONDON/ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Nachrichten von gleich drei Unternehmen haben den europäischen Industriegüter- und -dienstleistungssektor am Donnerstag auf einen Höchststand gehievt. Der Stoxx Europe 600 Industrial Goods and Services war im frühen Handel dank starker Kursgewinne bei den Aktien von Diploma , Legrand und ABB in die Höhe geschnellt. Zuletzt stand noch ein Plus von 2,1 Prozent zu Buche. Damit hatte der Index in der Sektorübersicht weiter die Nase vorn.

Diploma hatte die Prognose für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr erhöht. Zudem habe das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen starke Umsatzzahlen für das zweite Quartal präsentiert, betonte Analyst Andre Kukhnin von der Bank UBS. Als Treiber hätten sich die Geschäfte in Nordamerika erwiesen.

Die Anteilsscheine von Legrand schnellten zuletzt um fast neun Prozent in die Höhe und sicherten sich so den ersten Platz im französischen Leitindex Cac 40 . Damit kletterten auch sie in zuvor nie gesehene Höhen.

Der Spezialist für elektrische Geräte hatte im zweiten Quartal ebenfalls ein deutlich über den Erwartungen liegendes Wachstum aus eigener Kraft verzeichnet und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Analysten verwiesen auf die starke Nachfrage nach Rechenzentren in Nordamerika.

In Zürich standen ABB mit plus acht Prozent an der Spitze des Leitindex SMI . Der Sprung ließ die Papiere auf das Niveau von Ende März klettern. Damit wurde wieder der Stand kurz vor den US-Zolldrohungen erreicht.

Mit dem Kurssprung hat sich das Chartbild für ABB aufgehellt. Wichtige kurz-, mittel- und langfristige Durchschnittslinien, die den Kurs zuletzt umgeben hatten, wurden ebenso klar überwunden wie der hartnäckige Widerstand bei gut 48 Franken.

Der Schweizer Industriekonzern hatte im zweiten Quartal den Auftragseingang deutlich stärker gesteigert als den Umsatz. Die operative Gewinnmarge legte auf hohem Niveau ebenfalls weiter zu.

Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC lobte die starken Ergebnisse des Anbieters von Lösungen für die Elektrifizierung und Automation. Vor allem der Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen. Aber auch die Umsätze, das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie seien besser ausgefallen als prognostiziert.

Die positiven Nachrichten der drei Unternehmen trieben auch die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notieren Branchengrößen Siemens und Schneider Electric an. So zogen die Anteilsscheine des französischen Elektrokonzerns an der Index-Spitze um fast sechs Prozent an.

Hinter Schneider Electric gewannen Siemens über drei Prozent. Hierzulande reichte dies für den ersten Platz im Leitindex Dax . Dieser legte zuletzt um knapp ein Prozent zu. Als weiterer Profiteur stiegen die Aktien des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy um rund drei Prozent./la/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 55,01 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 12:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,74 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 74,74 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -37,95 %/+6,97 % bedeutet.