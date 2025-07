Halbjahresbilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2025 / Die Lage bleibt angespannt

Frankfurt/Main (ots) -



- Produktion liegt mit 1 Prozent leicht im Minus

- Gesamtumsatz geht im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent zurück

- Erzeugerpreise stagnieren

- Beschäftigtenzahlen bleiben bei rund 480.000 Mitarbeitern stabil

- Ausblick: 2025 kein Wachstum



Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat die rasante Talfahrt der vergangenen

Jahre im ersten Halbjahr 2025 gestoppt - trotz des geopolitischen und

konjunkturellen Gegenwinds. Die wirtschaftliche Lage bleibt dennoch

herausfordernd. Die Unternehmen rechnen erst im kommenden Jahr mit einem

Aufschwung.





Die Produktion der Branche lag im Vorjahresvergleich leicht im Minus. Der genaueBlick zeigt: Pharma schreitet voran (+ 2 Prozent), die Chemie (- 3 Prozent)hinkt deutlich hinterher. Auch beim Umsatz liegt der Pharmabereich vorn (+ 5Prozent), während die Chemiesparte schwächelt (- 2 Prozent). Zusammengefasstweist der Branchenumsatz im ersten Halbjahr ein kleines Minus (- 0,5 Prozent)auf. Die Beschäftigtenzahlen sind bislang stabil. Problematisch: Einesignifikante Zahl von Unternehmen hat bereits Anlagenschließungen und personelleEinschnitte angekündigt.VCI-Präsident Markus Steilemann kommentiert die Lage: "Die Lage bleibtangespannt. Unsere Branche produzierte im ersten Halbjahr rund 15 Prozentweniger als im Vorkrisenjahr 2018. Auch in anderen bedeutendenWirtschaftszweigen sehen wir zweistellige Rückgänge. Für 2025 zeichnet sich inunserer Industrie keine Trendwende ab."Ein großes Problem der chemisch-pharmazeutischen Industrie bleibt derAuftragsmangel: Gut 40 Prozent der VCI-Mitgliedsunternehmen klagen laut eineraktuellen Verbandsumfrage darüber. Die Auslastung der Produktionsanlagen liegtbei 80 Prozent und damit unter der Rentabilitätsschwelle - und das bereits imdritten Jahr infolge. Wettbewerbsfähig zu produzieren, wird immer schwieriger.Das spiegelt auch die Handelsbilanz der Branche: Chemieexporte liegen unterVorjahr, Importe sind hingegen um zwei Prozent gestiegen."Wir müssen jetzt im Schulterschluss schnell handeln und mutig vorangehen", sagtMarkus Steilemann und betont: "Der Standort Deutschland ist im internationalenVergleich zu teuer." Das bestätigen die VCI-Mitgliedsunternehmen, die dafürüberbordende Bürokratie, zu hohe Steuern, nicht wettbewerbsfähige Energiepreise,immense Arbeitskosten und hohe Rohstoffpreise verantwortlich machen.Dementsprechend schieben die Unternehmen mehrheitlich auch dringend nötigeInvestitionen auf.Mittelfristig ist keine Besserung in Sicht. Deutschland ringt mit der drittenRezession in Folge. Weder die Wirtschaftsinstitute noch die Mehrheit derVCI-Mitgliedsunternehmen erwarten in der zweiten Jahreshälfte 2025 einen