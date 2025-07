Jungheinrich kappt Gewinnziel - Sparprogramm und vorsichtigere Umsatzprognose

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen der Kosten für ein Sparprogramm hat der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich den Gewinnausblick für das laufende Jahr gesenkt. Zudem schätzt das Management mittlerweile die Geschäftsentwicklung vorsichtiger ein als bisher, die Prognosen für Umsatz und Auftragseingang wurden entsprechend angepasst. Der MDax-Konzern schrieb in einer Mitteilung vom Donnerstag von "personal- und standortbezogenen Maßnahmen zur Sicherstellung der globalen Wettbewerbsfähigkeit." Dadurch sollen die Kosten mittelfristig um rund 100 Millionen Euro sinken. Allerdings verursachen die Pläne zunächst Einmalaufwendungen von rund 90 Millionen Euro im Jahr 2025. Der Aktienkurs der Hamburger sackte auf die Nachrichten hin ab.

Der Kurs brach bis auf 35,20 Euro ein, berappelte sich dann aber ein Stück weit. Am späten Mittag notierten die Papiere mit 38,24 Euro noch gut fünf Prozent im Minus. Die Aktien waren in den vergangenen Monaten aber auch stark gelaufen in Erwartung einer Konjunkturbelebung Deutschlands durch die geplanten Milliardeninvestitionen des Bundes in Infrastruktur und Rüstung. Für 2025 steht daher trotz des Kursknicks vom Donnerstag noch ein Anstieg von rund 45 Prozent auf dem Kurszettel.