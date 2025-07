Wirtschaftliches Potenzial von KI-Agenten bis 2028 liegt bei bis zu 450 Milliarden US-Dollar (FOTO)

Berlin (ots) -- Das große wirtschaftliche Potenzial beruht allem voran auf Umsatzsteigerungenund Kosteneffizienz. Doch der Weg zur Skalierung bleibt schwer greifbar.- Das Vertrauen in vollständig autonome KI-Agenten ist im vergangenen Jahr von43 Prozent auf 27 Prozent gesunken. Grund dafür sind Datenschutz- undEthikbedenken.- Dennoch wird damit gerechnet, dass KI-Agenten im Laufe der kommenden dreiJahre in den meisten Geschäftsprozessen zunehmend eine Rolle spielen. Dadurcherwarten Unternehmen eine 65-prozentige Steigerung der menschlichenBeteiligung an wertschöpfenden Aufgaben sowie die Steigerung der Kreativitätum 53 Prozent und die der Mitarbeiterzufriedenheit um 49 Prozent.Agentenbasierte KI-Systeme bergen ein wirtschaftliches Potenzial von bis zu 450Milliarden US-Dollar bis 2028, das zeigt die aktuelle Studie des Capgemini(http://www.capgemini.de) Research Institute mit dem Titel " Rise of agentic AI:How trust is the key to human-AI collaboration (https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/07/Final-Web-Version-Report-AI-Agents.pdf) ". Trotz desstarken Momentums haben bislang allerdings nur zwei Prozent der Unternehmen einevollständig skalierte Einführung erreicht. Zudem sinkt das Vertrauen inKI-Agenten. Organisationen erkennen zunehmend, dass der größte Mehrwertentsteht, wenn Menschen aktiv eingebunden bleiben.Fast drei Viertel der Führungskräfte sind davon überzeugt, dass die Vorteilemenschlicher Aufsicht die Kosten überwiegen. 90 Prozent bewerten die menschlicheBeteiligung an KI-gestützten Prozessen als positiv oder kostenneutral. Vertrauenund menschliche Kontrolle sind demnach entscheidend, um das Potenzialagentenbasierter KI zu realisieren. Die Studie zeigt jedoch auch, dass eszwischen theoretischen Vorhaben und praktischer Umsetzung eine Lücke gibt.Agentenbasierte KI-Systeme zählen zu den wichtigsten Technologietrends, dochviele Unternehmen stehen noch am Anfang. Während knapp ein Viertel bereitsPilotprojekte startete und 14 Prozent mit der Implementierung begonnen haben,befindet sich die Mehrheit noch in der Planungsphase. Dieser schrittweiseFortschritt steht im Kontrast zu den ambitionierten Zielen der Führungsetagen:93 Prozent der Entscheider sind überzeugt, dass die Skalierung von KI-Agenteninnerhalb der nächsten zwölf Monate einen Wettbewerbsvorteil bringt. Dennochfehlt fast der Hälfte der Unternehmen eine konkrete Umsetzungsstrategie."Das wirtschaftliche Potenzial von KI-Agenten ist erheblich. Um es zu