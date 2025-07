DenizBank AG unterzeichnet Bankvereinbarung mit der Asian Development Bank

Wien (ots) -



- Abkommen mit der Asian Development Bank (ADB) stärkt die Möglichkeiten der

DenizBank AG im Bereich der Handelsfinanzierung.

- Die DenizBank AG kann nun ihre Außenhandelskund:innen in vielversprechenden

Märkten wie Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und ausgewählten

GUS-Ländern noch effektiver betreuen.



Die DenizBank AG (https://www.denizbank.at/) , eine österreichische

Universalbank mit Sitz in Wien und Filialen in Österreich und Deutschland, hat

ein Confirming Bank Agreement mit der Asian Development Bank (ADB)

abgeschlossen. Durch diese strategische Partnerschaft wird die DenizBank AG in

das umfangreiche Netzwerk der ADB von über 180 internationalen Banken in mehr

als 90 Ländern integriert.







nutzen, um Risiken zu mindern, die mit der Emission von Banken in 16

Mitgliedsländern verbunden sind, darunter vielversprechende Märkte wie Vietnam,

Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und ausgewählte Länder der Gemeinschaft

Unabhängiger Staaten (GUS).



Durch den Beitritt zum Asian Development Bank Trade and Supply Chain Finance

Program (TSCFP) kann die DenizBank AG nun ihre Außenhandelskund:innen in diesen

Regionen effektiver bedienen, ihre Handelsfinanzierungspräsenz erweitern und

neue, unerschlossene Märkte erschließen.



Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG dazu:



" Unser wachsendes Netzwerk und unsere Partnerschaften, einschließlich dieser

jüngsten Vereinbarung mit der ADB, stärken unsere Rolle als zuverlässiger

Partner in der internationalen Handelsfinanzierung. Wir bieten maßgeschneiderte,

sichere und effiziente Finanzlösungen an, die unsere Kund:innen in die Lage

versetzen, ihre globale Reichweite zu erweitern und in dynamischen Märkten

erfolgreich zu sein ."



Die Handelsfinanzierungsabteilung

(https://www.denizbank.at/at/firmenkunden/handelsfinanzierung) der DenizBank AG

bietet zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen an:



- Akkreditive (Export, Import, Stand-by) zur Zahlungsabsicherung und

Risikominderung im internationalen Handel

- Bankgarantien zur finanziellen Absicherung von vertraglichen Verpflichtungen

- Export- und Handelsfinanzierung über offizielle Exportkreditagenturen (ECAs),

die Käufer- und Lieferantenkredite anbieten

- Commodity Trade Finance-Lösungen, einschließlich Transaktions-, Borrowing

Base- und strukturierter Finanzprodukte, die den Cashflow und das Working

Capital Management für Rohstoffhändler optimieren



" Unsere Vereinbarung mit der ADB ist ein bedeutender Meilenstein im Engagement Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Vereinbarung ermöglicht es der DenizBank AG, das AAA-Kreditrating der ADB zunutzen, um Risiken zu mindern, die mit der Emission von Banken in 16Mitgliedsländern verbunden sind, darunter vielversprechende Märkte wie Vietnam,Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und ausgewählte Länder der GemeinschaftUnabhängiger Staaten (GUS).Durch den Beitritt zum Asian Development Bank Trade and Supply Chain FinanceProgram (TSCFP) kann die DenizBank AG nun ihre Außenhandelskund:innen in diesenRegionen effektiver bedienen, ihre Handelsfinanzierungspräsenz erweitern undneue, unerschlossene Märkte erschließen.Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG dazu:" Unser wachsendes Netzwerk und unsere Partnerschaften, einschließlich dieserjüngsten Vereinbarung mit der ADB, stärken unsere Rolle als zuverlässigerPartner in der internationalen Handelsfinanzierung. Wir bieten maßgeschneiderte,sichere und effiziente Finanzlösungen an, die unsere Kund:innen in die Lageversetzen, ihre globale Reichweite zu erweitern und in dynamischen Märktenerfolgreich zu sein ."Die Handelsfinanzierungsabteilung(https://www.denizbank.at/at/firmenkunden/handelsfinanzierung) der DenizBank AGbietet zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen an:- Akkreditive (Export, Import, Stand-by) zur Zahlungsabsicherung undRisikominderung im internationalen Handel- Bankgarantien zur finanziellen Absicherung von vertraglichen Verpflichtungen- Export- und Handelsfinanzierung über offizielle Exportkreditagenturen (ECAs),die Käufer- und Lieferantenkredite anbieten- Commodity Trade Finance-Lösungen, einschließlich Transaktions-, BorrowingBase- und strukturierter Finanzprodukte, die den Cashflow und das WorkingCapital Management für Rohstoffhändler optimieren" Unsere Vereinbarung mit der ADB ist ein bedeutender Meilenstein im Engagement