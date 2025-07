Vortex Energy informiert über auf den Ausbau des Salzprojekts Robinsons River ausgerichtete technische Forschungs- und Explorationsaktivitäten

Vancouver, British Columbia, 17. Juli 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand seiner laufenden Forschungsinitiativen auf dem Salzprojekt Robinsons River in Partnerschaft mit der University of Alberta zu informieren. Ziel der Studien ist es, die Eignung des Salzkomplexes für die mögliche unterirdische Speicherung von Wasserstoff zu bewerten.

Die Ergebnisse aus Kernbohrloch VTX-23-W-1 wurden von Forschern der University of Alberta (U of A) auf der GeoConvention in Calgary vorgestellt; dabei wurden auch die mineralogischen und petrologischen Eigenschaften des Salzkomplexes Robinsons im Detail beschrieben. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählten die Identifizierung ausgeprägter lithologischer Einheiten und die Bewertung der Reinheit, der Anteile von Verunreinigungen sowie der Dichtungseigenschaften des Halits – allesamt entscheidende Faktoren für die Bewertung des Potenzials für die unterirdische Wasserstoffspeicherung.

Forscher der U of A führen derzeit weitere Laboruntersuchungen an Kernproben aus VTX-23-W-2 durch. Ausgewählte Abschnitte wurden einer Analyse mittels Röntgenbeugung (XRD) unterzogen, um die mineralogische Variabilität mit zunehmender Tiefe zu bestimmen. Es wurden Porositäts- und Permeabilitätstests eingeleitet, wobei die Daten aus der ersten getesteten Probe derzeit geprüft werden. Darüber hinaus sind geomechanische Untersuchungen mit einer dreiachsigen Kernhaltevorrichtung und Proben, die CT-Scans unterzogen wurden, mit dem Ziel im Gange, die Stabilität der Bohrungen unter simulierten Stressbedingungen zu beurteilen. Eine der vorbereiteten Proben ist in Abbildung 1 dargestellt.

Paul Sparkes, CEO von Vortex, sagt dazu: „Die Fortschritte auf dem Salzprojekt Robinsons River sowie die wertvollen Erkenntnisse, die wir aus unserer Partnerschaft mit der University of Alberta gewinnen, stimmen uns sehr zuversichtlich. Diese Untersuchungen sind für die Bewertung des Potenzials für eine unterirdische Wasserstoffspeicherung auf unserem Projekt von entscheidender Bedeutung.“