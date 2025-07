Lansweeper übernimmt Redjack und stärkt damit seine Position als weltweit führender Anbieter im Bereich Technology Asset Intelligence

MERELBEKE, Belgien, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Lansweeper, der weltweit führende Anbieter im Bereich Technology Asset Intelligence, gab heute die Übernahme von Redjack bekannt, einem Pionier im Bereich der Asset-Erkennung mittels Netzwerkverkehrsanalyse. Durch die Integration von Redjacks passiver, datenverkehrsbasierter Erkennung und Mapping von Anwendungsabhängigkeiten erweitert Lansweeper seine Plattform, um Sicherheitsteams einen vollständigen Einblick in jedes Asset zu geben, das mit dem Netzwerk in Berührung kommt – unabhängig davon, ob es bekannt oder unbekannt, verwaltet oder nicht verwaltet ist.

Der einzigartige Ansatz von Redjack, alle internen und externen Verbindungen abzubilden, erweitert die Reichweite von Lansweeper über Unternehmens-, Cloud- und Edge-Umgebungen hinweg. Redjack stärkt die Fähigkeiten von Lansweeper in den Bereichen Attack Surface Management, Business Continuity Planning und Third-Party-Risikomanagement erheblich.

„Mit Redjack an unserer Seite können wir unseren Kunden jetzt totale Transparenz versprechen – der wichtigste Schritt in jeder Cybersicherheitsstrategie. Schließlich kann man nicht sichern, was man nicht sieht", sagte Dave Goossens, CEO von Lansweeper. „Gemeinsam werden wir Redjacks beispiellose Erkennung auf Netzwerkebene und das Mapping von Anwendungsabhängigkeiten mit der umfassenden Asset Intelligence von Lansweeper kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, sicherer und produktiver zu sein."

„Der Zusammenschluss mit Lansweeper vereint zwei Innovationen, die zusammengehören: Die passive Netzwerkerkennung und das Mapping von Anwendungsabhängigkeiten von Redjack und die umfassende Asset Intelligence von Lansweeper", so Greg Virgin, CEO von Redjack. „Die Kombination dieser Fähigkeiten beschleunigt unsere gemeinsame Vision, rohe Asset-Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die die Sicherheit erhöhen und intelligentere Entscheidungen ermöglichen."

Die Transaktion umfasst die Technologie, die Kunden, das Partner-Ökosystem und die Belegschaft von Redjack. Das kombinierte Portfolio bietet eine breitere Asset-Transparenz und ein vollständiges Mapping der Anwendungsabhängigkeit, indem es jedes Gerät erkennt, das in, mit oder von einem Netzwerk kommuniziert, und gleichzeitig aufzeigt, wie diese Assets miteinander verbunden sind, um Unternehmensanwendungen zu unterstützen. Diese Funktionen ergänzen die bestehenden netzwerk-, cloud- und agentenbasierten Erkennungsfunktionen von Lansweeper.