Focus Graphite beliefert potenzielle Abnahmepartner in den Vereinigten Staaten mit Probenmaterial in Batteriequalität

17. Juli 2025, Ottawa, ON / IRW-Press / Focus Graphite Advanced Materials Inc. (TSX.V: FMS | OTCQB: FCSMF | FWB: FKC0) („Focus“ oder das „Unternehmen“), ein führendes kanadisches Graphiterschließungsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca in Québec beschäftigt, gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich zwei Proben in Batteriequalität an potenzielle Abnahmepartner zur Evaluierung ausgeliefert hat. Damit setzt das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in seiner Vermarktungsstrategie und einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel, sich als strategischer Lieferant für den weltweiten Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu etablieren.

Focus hat in Zusammenarbeit mit der American Energy Technologies Company („AETC“), einem Graphitverarbeitungs- und F&E-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, zwei Graphitmaterialien mit hohem Reinheitsgrad aus dem Erz der Lagerstätte Lac Knife hergestellt, die sich für Anwendungen im Lithium-Ionen-Batterie-Sektor eignen:

- Beschichteter sphärischer Naturgraphit (CSPG, Charge GN250619002): Dieses Anodenmaterial entspricht der Spezifikation „Standard Grade CSPG“ mit einem D50 von ca. 23,9 µm und einem Reinheitsgrad von >99,95 %. Es entspricht den von führenden Batterieherstellern verwendeten Spezifikationen.

- Feinanteile von nicht-sphärischem Graphit (Charge GN250601001): Ein hochleitfähiger Zusatzstoff für Kathoden in Lithium-Eisenphosphat-Akkus („LFP“). Mit einer Partikelgrößenverteilung (D50) von ca. 3,4 µm und einer BET-Oberfläche von 15,8 m²/g kann dieser Zusatzstoff in einer 50:50-Mischung mit Ruß verwendet werden, um die Kathodenleitfähigkeit zu verbessern und dickere Elektrodenkonstruktionen zu ermöglichen, wodurch die Energiekapazität für stationäre Energiespeichersysteme erhöht wird.