JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung des Medikaments Cosentyx habe unter den Erwartungen gelegen und die Erwartungen an das Mittel für 2025 seien gedämpft worden, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach Quartalszahlen. Dies habe teilweise ausgeglichen werden können durch übertroffene Erwartungen mit den Medikamenten Kisqali und Pluvicto./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



