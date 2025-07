Jefferies warnt: Starbucks-Aktie könnte Anlegern die Finger verbrennen!

Die Aktie von Starbucks konnte in den letzten drei Monaten um mehr als 13 Prozent zulegen. Diese Entwicklung steht laut Barish im krassen Gegensatz zur tatsächlichen Geschäftslage: "Die Erwartungen haben sich erneut zu weit von der Realität entfernt. Es gibt bislang keine überzeugenden Belege – weder in den Vergleichszahlen noch bei den Margen – für nachhaltige fundamentale Verbesserungen."

Fehlender Fokus auf Wachstumstreiber

Besonders kritisch sieht der Jefferies-Analyst die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Während Konkurrenten verstärkt auf Cold Beverages und Drive-Thru-Angebote setzen, fokussiert sich Starbucks weiterhin auf heiße Getränke und das stationäre Erlebnis. Diese Prioritätensetzung sei laut Barish angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage fragwürdig.

"Die Branche entwickelt sich klar in Richtung Convenience und Innovation bei kalten Getränken. Starbucks hingegen scheint an traditionellen Formaten festzuhalten – ein strategischer Fehler in einem sich wandelnden Marktumfeld", so Barish weiter.

Investitionen belasten Margen

Zudem stünden dem Unternehmen in naher und mittlerer Zukunft erhebliche Investitionen in Personal und Technologie bevor. Diese Ausgaben könnten die Margen weiter belasten und kurzfristig auf den Gewinn drücken – ein Umstand, der aus Sicht von Jefferies in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend reflektiert ist.

Überbewertet im Branchenvergleich

Ein weiterer Kritikpunkt: die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 38 auf Basis der erwarteten Gewinne liegt Starbucks deutlich über dem Branchendurchschnitt von 24. "Angesichts der geringen Visibilität für die kommenden Quartale halten wir diese Bewertung für nicht gerechtfertigt", erklärt Barish.

Blick auf die Quartalszahlen

Investoren werden bald mehr Klarheit über die mittelfristige Entwicklung von Starbucks erhalten: Das Unternehmen legt seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal noch im Juli vor. Diese könnten entscheidend sein, um die Markterwartungen neu zu kalibrieren – entweder als Katalysator für eine Korrektur oder als Bestätigung der jüngsten Kursgewinne.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 93,19USD auf Nasdaq (18. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





