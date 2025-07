ETFs mit Krypto-Bezug: Warum junge Anleger jetzt auf diesen Trend setzen!

Die im Juni 2025 durchgeführte Studie mit dem Titel "ETF-Investoren navigieren durch eine sich verändernde Wirtschaft: Generationelle, wirtschaftliche und soziale Trends als Treiber für ETF-Möglichkeiten", wurde von Invesco gesponsert und in Zusammenarbeit mit Morning Consult umgesetzt.

Laut einer neuen Umfrage der Nasdaq interessieren sich Gen Z und Millennials zunehmend für wachstumsstarke Zukunftstechnologien – insbesondere über ETFs, die in künstliche Intelligenz (KI) oder Kryptowährungen investieren.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Sie beleuchtet aktuelle Verhaltensmuster und Trends unter US-Privatanlegern – mit einem klaren Ergebnis: Der ETF-Markt befindet sich im Umbruch. Junge US-Anleger beschäftigen sich heute deutlich intensiver und bewusster mit ihren Investitionsentscheidungen.

Ein Trend, der auch in Deutschland aktuell ist. Einer Umfrage der ING und Visa durch das Meinungsinstitut Forsa aus September 2024 zeigt, dass hierzulande 42 Prozent der Gen Z (18–30 Jahre) regelmäßig über Wertpapiersparpläne investieren, davon 94 Prozent in ETFs. Dabei spart dir Gen Z im Durchschnitt 22 Prozent ihres Einkommens. KI ist auch unter den jungen deutschen Anlegern am beliebsten.

Ein gemeinsamer Trend mit den USA: Gen Z und Millennials zeigen ein deutlich höheres Interesse an zukunftsgerichteten Anlageformen als ältere Generationen: 46 Prozent der Gen Z und 50 Prozent der Millennials in den USA halten in den USA ETFs mit Krypto-Bezug – deutlich mehr als 38 Prozent der Gen X und nur 12 Prozent der Baby Boomer.

"Jüngere Anleger sehen in diesen Themen langfristige Chancen und enormes Wachstumspotenzial durch den technologischen Wandel", sagt Giang Bui, Leiter des Bereichs U.S. Equities and Exchange-Traded Products von der Nasdaq.

Die "FOMO-Welle" von 2021 und 2022 sei vorbei – heute würden jüngere Anleger reflektierter und informierter an ihre Investmententscheidungen heran gehen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion