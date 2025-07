Kommunale Arbeitgeber suchen Ingenieurinnen und Ingenieure für Siedlungswasserwirtschaft

Hamburg (ots) - Sauberes Wasser braucht kluge Köpfe: In zahlreichen Regionen

Deutschlands suchen kommunale Eigenbetriebe und Zweckverbände derzeit dringend

nach Ingenieurinnen und Ingenieuren für die Bereiche Trinkwasserversorgung,

Abwasserentsorgung, Klärwerkbetrieb und Grundstücksentwässerung. Besonders

gefragt sind erfahrene Fachkräfte für Leitungsfunktionen, die Verantwortung für

den Betrieb und die strategische Weiterentwicklung von Wasserwerken und

technischen Anlagen übernehmen.



Kommunale Wasserwirtschaft - Generationswechsel





"Die kommunale Wasserwirtschaft steht vor einem Generationenwechsel - viele

Betriebe suchen jetzt passende Nachfolger*innen für Schlüsselpositionen",

erklärt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer der Kontrast Personalberatung

GmbH Hamburg

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/personalberatung/oeffentlicher-dienst/) .

Gemeinsam mit Dipl.-Psych. Annette Feist leitet er die spezialisierte

Recruiting-Agentur, die mehrere öffentliche Arbeitgeber bei der

Personalgewinnung in der technischen Infrastruktur unterstützt.



Ingenieure Öffentlicher Dienst gesucht



Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten kommunale Arbeitgeber

verantwortungsvolle Tätigkeiten mit Sinn, langfristige Perspektiven, Bezahlung

nach TVöD, betriebliche Altersvorsorge sowie echte Gestaltungsmöglichkeiten.

Gesucht werden unter anderem Bauingenieur*innen, Umweltingenieur*innen oder

Fachkräfte der Siedlungswasserwirtschaft mit Erfahrung in Betriebsführung,

Projektmanagement oder technischen Dienstleistungen.



Weitere Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten Öffentlicher Dienst für

Ingenieure

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/oeffentlicher-dienst-1/) .



Hintergrund



Viele technische Eigenbetriebe in öffentlicher Hand sichern tagtäglich die

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für Millionen Menschen. Der aktuelle

Fachkräftemangel trifft die kommunale Infrastruktur doppelt - durch

altersbedingte Abgänge und steigende Anforderungen an Klimaschutz,

Energieeffizienz und Digitalisierung.



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

Dipl.-Kfm. Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6078803

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH