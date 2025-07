Strider führt eine Open-Source-Software-Screening-Funktion zur proaktiven Erkennung von Bedrohungen der Software-Lieferketten durch Nationalstaaten ein

SALT LAKE CITY, 17. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. („Strider"), der führende Anbieter von strategischer Intelligence, hat heute sein Open-Source-Software-Screening-Tool (OSS Search) veröffentlicht, eine neue Funktion, die es Unternehmen ermöglicht, Bedrohungen ihrer Software-Lieferketten durch Nationalstaaten zu identifizieren und abzuschwächen.

Open-Source-Software (OSS) bildet die Grundlage der heutigen digitalen Infrastruktur, die von Unternehmensanwendungen bis hin zu wichtigen Regierungssystemen reicht. Da die meisten Unternehmensanwendungen und Codebasen auf OSS-Komponenten beruhen, ist die weltweite Abhängigkeit von Community-basiertem Code so groß wie nie zuvor und wächst weiter. Allerdings infiltrieren gegnerische Nationalstaaten wie die Volksrepublik China (VRC), Russland und der Iran die OSS-Ökosysteme, um ihre jeweiligen nationalen Interessen und Ziele zu fördern.

„Staatlich geförderte Bedrohungsakteure infiltrieren aktiv OSS-Plattformen und binden Mitarbeiter ein, um auf Software-Lieferketten zuzugreifen, vertrauliche Daten zu stehlen und Cyber-Spionage-Kampagnen zu ermöglichen", so Greg Levesque, CEO und Mitbegründer von Strider. „Unternehmen müssen zu ihrer Sicherheit unbedingt wissen, wer zu ihrer Software-Lieferkette beiträgt und ob diese Personen Verbindungen zu gegnerischen Staaten haben. Unsere neue OSS-Screening-Funktion ermöglicht es Unternehmen, diese wachsende Bedrohung proaktiv zu entschärfen und den kollaborativen Charakter der Open-Source-Software-Community zu erhalten."

OSS Search von Strider bietet Organisationen aus Industrie, Regierung und Wissenschaft verwertbare Informationen über die Mitwirkenden, die hinter ihren OSS-Komponenten stehen, durch eine fortschrittliche Analyse der Mitwirkenden, Abhängigkeitszuordnung und proprietäre Risikobewertung. OSS Search hilft Unternehmen auf dreierlei Weise, die von Nationalstaaten ausgehenden Risiken für ihre Software-Lieferkette zu verstehen:

Proaktive Überwachung der Aktivitäten von Mitwirkenden

Strider analysiert kontinuierlich die Aktivitäten von Open-Source-Mitwirkenden, um potenzielle Schwachstellen und Verbindungen zu staatlich unterstützten Bedrohungsakteuren frühzeitig zu erkennen. Diese proaktiven Informationen verringern den Zeitaufwand für manuelle Untersuchungen und helfen Unternehmen, Bedrohungen schnell zu entschärfen, bevor sie eskalieren.

Umfassende Repository-Analyse

Strider liefert aktuelle Informationen über Open-Source-Repositories und vereinfacht so den Prozess der Identifizierung und Behebung von Schwachstellen. Mit umfassenden Einblicken in Repository-Aktivitäten und Schwachstellen können Sicherheitsteams effizienter auf staatlich gesponserte Cyber-Bedrohungen reagieren und potenzielle Störungen minimieren.

Abbilden und Abschwächen von Abhängigkeitsrisiken

Durch fortschrittliches Risikomapping von Abhängigkeiten schafft OSS Search Transparenz über die Verbindungen und Schwachstellen innerhalb Ihrer Open-Source-Projekte. Dank dieser detaillierten Transparenz kann ein Unternehmen die Risiken in seinem OSS-Ökosystem schnell erkennen und so seine Software-Lieferkette besser schützen und stärken.

Erfahren Sie hier mehr über das Open Source Software Screening Tool und fordern Sie hier eine Demo an.

Informationen zu Strider

Strider ist das führende Unternehmen für strategische Intelligence, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Technologien und Innovationen zu sichern und voranzutreiben. Mithilfe modernster KI-Technologie und proprietärer Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in wichtige Erkenntnisse um. Dank dieser verbesserten Informationen können Unternehmen proaktiv auf Risiken reagieren, die mit staatlich gefördertem Diebstahl geistigen Eigentums, gezielter Abwerbung von Fachkräften und externen Partnern verbunden sind. Strider hat Niederlassungen in 15 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, Washington, DC, London und Tokio.

Kontakt: media@striderintel.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/strider-fuhrt-eine-open-source-software-screening-funktion-zur-proaktiven-erkennung-von-bedrohungen-der-software-lieferketten-durch-nationalstaaten-ein-302507812.html